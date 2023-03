Alba Parietti tra le braccia del famosissimo: chissà dov’è finito il suo fidanzato

Alba Parietti è stata “beccata” tra le braccia di un famosissimo che però non è il suo fidanzato. Dove sarà finito l’uomo a cui la Parietti ha dedicato una dedica lunghissima colma d’amore per il loro anniversario? È già tutto finito?

La nota showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice italiana, Alba Parietti è stata “pizzicata” tra le braccia di un famosissimo. L’uomo fotografato con lei non è il suo fidanzato, che fine ha fatto Fabio Adami? Possibile che la loro storia sia già finita?

Tutti conosciamo Alba Parietti, non solo per i suoi film, ma anche per le sue opinioni all’interno dei vari show che sono sempre schiette e a volte pungenti. La Parietti è stata sposata per quasi dieci anni con Franco Oppini e dal loro amore poi naufragato, è nato il loro unico figlio, Francesco Oppini.

Alba Parietti con una dedica commovente

Tra Alba Parietti e suo figlio Francesco Oppini durante il corso degli anni ci sono stati alti e bassi, poi fortunatamente risolti. Oggi i due sono molto legati, come ha lui stesso raccontato. Oppini junior in una recente intervista al programma Rai, Ciao Maschio, ha raccontato in diretta di quando è scappato via di casa ed è stato lontano da sua mamma Alba per un anno:

“Le sono andato contro per amore e abbiamo avuto un momento di difficoltà. Stavo con una persona molto più grande di me e lei non approvava. Ho deciso di andare fuori di casa per un anno, quello della maturità, dove fui anche bocciato”.

Se con Francesco ormai le cose si sono appianate, per quanto riguarda la vita sentimentale di Alba Parietti, diciamo che non è mai stata molto fortunata in amore. Le sue storie non hanno mai avuto un epilogo felice fino all’arrivo di Fabio Adami, con il quale ha festeggiato da poco un anno di fidanzamento con una dedica veramente commovente.

Il nuovo amore di Alba Parietti

Alba Parietti è stata pizzicata tra le braccia di un famosissimo uomo molto attraente che non è il suo fidanzato. Possibile che tra i due sia già finita? Niente paura, tra Alba Parietti e Fabio Adami le cose vanno “a gonfie vele”. La foto postata dalla showgirl sui social la ritrae insieme al suo amico, nonché parrucchiere di fiducia, Federico Fashion Style, con il quale hanno un bellissimo rapporto d’amicizia.

Come accennavamo prima, la Parietti e Adami hanno festeggiato qualche giorno fa un anno di fidanzamento e come augurio di buon anniversario, la Parietti ha postato delle parole veramente toccanti. Ne pubblichiamo un piccolo estratto:

“Un anno fa, come oggi, eri uno sguardo profondo pieno di promesse scambiato su un treno. Oggi sei la mia realtà, il mio fidanzato, il mio migliore amico, il mio complice, la mia passione, l’uomo con cui voglio passare la mia vita. L’uomo che ho sempre sognato ma non credevo…”