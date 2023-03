Manila Nazzaro ha mentito a tutti: Lorenzo è più innamorato che mai di lei | Le parole non lasciano dubbi

Manila Nazzaro, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, non avrebbe detto la verità sulla fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Manila Nazzaro è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è sia della sua professionalità che della sua indiscussa bellezza che le ha permesso di vincere il concorso di Miss Italia. Da allora ha saputo costruire una carriera artistica degna di darle un posto nel piccolo schermo e in radio.

L’anno scorso ha partecipato al Grande Fratello Vip e ha dato modo agli italiani di conoscerla ancor di più. Durante la sua permanenza nella casa ha legato molto con Katia Ricciarelli, ma una volta terminato il percorso le loro strade si sono separate. Poi la Nazzaro ha commentato la sua esibizione canora in onore del matrimonio di Francesca Cipriani. Ha fatto notare che non ha cantato in chiesa come aveva promesso, ma durante una diretta del reality.

Il pubblico di canale 5 sa bene che si è messa in gioco anche a Temptation Island Vip con Lorenzo Amoruso per fare chiarezza con i loro sentimenti. Alla fine sono andati via mano nella mano più innamorati e affiatati. A differenza dei compagni d’avventura, hanno avuto un comportamento esemplare senza mancarsi di rispetto con qualche tentatore.

Purtroppo dopo sei anni si sono detti addio e lei ne ha parlato in una delle recenti puntate di Verissimo. A detta sua l’amore è finito, ma andando a curiosare nel profilo dell’uomo sembra che non sia proprio così. Andiamo a vedere il post che sta facendo discutere.

“Ci farei l’amore fino a domani”

Lorenzo Amoruso, da quando ha messo la parola fine alla relazione, ha optato per il silenzio. Non si è mai espresso sull’argomento anche per via della sua indole introversa. Ai tempi del Gf Vip non ha mai fatto pesare la distanza alla dolce metà facendo uno strappo alla regola. Chiara dimostrazione del suo amore immenso.

Anche di recente si è lasciato andare condividendo un post del 25 febbraio 2023 su Instagram che non è passato inosservato. “Se il mondo dovesse finire domani, tu cosa faresti? Cercherei lei e ci farei l’amore fino a domani”, ecco le parole che si possono leggere.

“Lorenzo sposala”

“Lei aspetta che tu le chieda di sposarlo, è giusto che lo faccia (sempre se ne sei convinto)”, “Eravate la mia favola, non posso crederci, “Con una dichiarazione così non sei in viaggio? Siete fatti per stare insieme” e tanti altri commenti si possono leggere.

I fan della coppia credono che i due torneranno sui loro passi perché l’amore che li ha uniti per anni non può essere svanito così all’improvviso. In tanti sperano in un lieto fine…magari con una proposta di matrimonio.