“Una donna insoddisfatta”: Elisabetta Canalis massacrata dopo l’annuncio del divorzio

La splendida Elisabetta Canalis ha visto finire il suo lungo matrimonio. La showgirl sarda non nasconde tutto il suo ingente e acuto dolore. Le critiche sui Social.

Ha conosciuto il vero successo quando era ancora molto giovane la bellissima Elisabetta Canalis. In compagnia della bionda Maddalena Corvaglia, con la quale per tanto tempo ha vissuto un’intensa amicizia. Quando ballava sul bancone di Striscia La Notizia, gli occhi dei telespettatori erano tutti per lei e per la sua collega.

È diventata ben presto una splendida diva, nonché richiestissima come modella e fotomodella per svariati marchi e realtà. Ha posato anche per calendari sensuali e bollenti. L’abbiamo successivamente trovata alla conduzione alla co-conduzione, oltre che nel ruolo di attrice. Tuttavia Ely non è solo un personaggio del vasto mondo dello spettacolo molto amato ma anche molto chiacchierato per la sua vita privata.

In passato è stata nel mirino della cronaca rosa per la sua liason con Bobo Vieri e successivamente per la sua relazione con l’affasciante divo americano George Clooney. Quando i due si dedicavano a romantiche passeggiate sul lago di Como in sella alla fidata moto dell’attore, le italiane hanno iniziato a sognare ad occhi aperti.

Al centro del Gossip

Purtroppo l’idillio è finito ben presto e ancora oggi, a distanza di tantissimo tempo dalla sua conclusione, se ne parla ancora. Alcune fonti vicine alla coppia hanno parlato di acuta gelosia da parte dell’ex velina, mentre altre hanno spifferato che lei non si fosse mai realmente sentita a suo agio con gli amici di lui e l’ambiente hollywoodiano.

Tuttavia entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vita sentimentale e non provano affatto astio l’un con l’altro. George è sposato da tempo con l’avvocatessa Amal Ramzi Alamuddin, con la quale ha costruito una meravigliosa famiglia della quale va ben fiero. Elisabetta invece si è sposata in America col noto chirurgo Brian Perry.

Il matrimonio finito ma lei ha un altro

Con lui ha messo al mondo la figlioletta Skyler, che appare sovente in alcuni scatti del seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram della sua tanto celebre mamma. Il matrimonio per Elisabetta è finito e ora tanto dolore serpeggia nel suo cuore. In ogni caso i due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti e decisamente uniti proprio per amore della bambina che li lega e li legherà per sempre.

Tuttavia il magazine Chi di recente ha mostrato degli scatti in cui Ely è stata beccata dai paparazzi particolarmente vicina ala campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. A unirli sarebbe anche la passione per lo sport, anche perché praticano la stesa disciplina sportiva. La notizia di un possibile nuovo amore per lei è stata molto discussa sul Web, e c’è anche chi le ha dato in base a ciò, della donna insoddisfatta.