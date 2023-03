Giulia Salemi sputa veleno contro i gieffini | Menomale che doveva essere imparziale

Giulia Salemi ha realizzato un video su Instagram per esprimere un parere su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vp 7, soffermandosi in particolar modo su uno di loro.

Giulia Salemi ha ottenuto la popolarità ulteriore partecipando all’edizione del reality vinta da Tommaso Zorzi. All’interno della casa ha avuto modo di conoscere Pierpaolo Pretelli, il quale all’inizio era invaghito di Elisabetta Gregoraci. Poi l’ex di Flavio Briatore è andata via prima delle feste natalizie, così le i due ragazzi si sono avvicinati ancor di più e ancora oggi sono fidanzatissimi.

Dopo qualche anno hanno deciso di puntare sulla convivenza, risolvendo il problema della distanza geografica. Nessuno credeva nella loro relazione, ma in seguito in tanti si sono ricreduti al punto tale da preoccuparsi per la crisi che hanno attraversato qualche mese fa. Per fortuna hanno risolto tutto e ora guardano insieme il futuro.

Entrambi fanno parte del cast del reality, lei è la portavoce del popolo di Twitter mentre lui conduce il Gf Vip Party con Soleil Sorge. Giulia compare sempre nello studio seduta alle spalle di Alfonso Signorini per riferire i Twitter che spopolano sul web nel corso delle puntate.

Spesso riporta dei messaggi su un concorrente in particolare, dato che è uno dei pochi che si è messo in gioco fin dal primo giorno del suo ingresso. Volete un indizio? L’ex fidanzata è entrata qualche settimana alterando così gli equilibri del gruppo. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

L’intervento di Giulia Salemi

Il vippone in questione è Luca Onestini. Noto per essere stato corteggiatore di Clarissa Marchese e poi tronista di Uomini e Donne, ha avuto una breve relazione con Soleil e, una volta lasciato durante il suo Gf Vip 2, si è avvicinato a Ivana Mrazova. Dopo due anni si sono detti addio, però si sono rivisti per parlarne quando lei è entrata nella casa. Si sono promessi di riprovare quando lui abbandonerà il reality.

Tutti concordano nel dire che con Ivana mostra il suo lato migliore. Infatti i Twitter su di lui sono più che postivi, dettaglio che Giulia ha fatto spesso notare nel pieno delle dirette. Di recente ha realizzato un video per parlare in merito alle sue lamentele. Secondo Luca la ragazza di proposito legge i commenti negativi che lo riguardano. Ospite del programma FQ Magazine, ha voluto fare una precisazione.

“Parliamo anche di bullismo”

“Nessuno è legittimato a sputare cattiveria, odio e veleno perché purtroppo vediamo dei commenti, dei tweet bruttissimi. Danno un brutto esempio e parliamo anche di bullismo…meno male che non gli arrivano realmente perché sono troppo pesanti”.

“Io devo dire come un concorrente sta andando nel senso: mi piace o non mi piace. Tuttavia non voglio distruggerli psicologicamente“, ecco come ha articolato l’intervista online che si può seguire sulla pagina Instagram del giornale.