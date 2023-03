Edoardo Donnamaria, per lui Antonella è solo una “prova”: non ci sarà un lieto fine per la coppia

Un influencer molto amato dei social ha fatto una dichiarazione su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La sua Instagram story non è passata inosservata.

Antonella ed Edoardo hanno fatto discutere per via della loro relazione alquanto altalenante. Fin dal primo giorno non hanno mai nascosto il loro interesse reciproco, così la passione è subito esplosa. Si sono lasciati andare completamente all’amore facendo nascere la coppia dei Donnalisi. Tuttavia i litigi non sono mai mancati, soprattutto per la gelosia di lui per l’amicizia di lei con Antonino Spinalbese.

Successivamente l’ingresso di Micol Incorvaia ha creato degli attriti tra i due al punto tale da arrivare in varie occasioni ai ferri corti. Per fortuna in un modo o nell’altro sono riusciti a risolvere. In seguito alla squalifica di Edoardo, non fanno altro che dichiararsi amore eterno. Pare che abbiano intenzione di andare a convivere nella capitale italiana.

Lui dall’esterno della casa col megafono le ha ribadito il suo sentimento. Un gesto romantico, anche se qualcuno insinua che la situazione sia paradossale. Del resto hanno toccato il fondo davanti alle telecamere e ora non fanno altro che progettare per il futuro.

Antonella è stata eliminata con un televoto, quindi è tornata a vivere la sua quotidianità. A detta sua i fan l’hanno aiutata in massa non votandola, dato che era chiaro il suo malessere emotivo. Edoardo di recente ha rilasciato un’intervista e una parte è stata condivisa da Amedeo Venza che ha espresso un suo pensiero. Ecco la storia che non è passata inosservata.

“Spero che lei apra gli occhi”

“Trovare casa con Antonella? Dobbiamo vedere lo stato d’animo del momento di Antonella”, ecco cosa ha detto Edoardo a Casa Chi. Una frase che ha fatto nascere dei dubbi nell’influencer, il quale si è posto una domanda che ha riportato nella didascalia. A parer suo Antonella dovrebbe stare attenta perché Edoardo pare che stia facendo dei passi indietro.

Poi nell’intervista sono state riportate le parole di Edoardo Tavassi in merito al fatto che lei cerca sempre il litigio. Una parte degli utenti social sostiene che sia vero quanto detto, soprattutto coloro che hanno seguito con attenzione le dirette quotidiane del reality. Probabilmente questa caratteristica sta facendo tentennare il ragazzo.

I Donnalisi non convincono?

“Ma quando finisce questa sceneggiata?”, qualcuno ancora sostiene che stiano recitando per avere visibilità. Di recente sono stati in giro per Milano, mostrando di essere affiatati e innamorati. Tuttavia delle persone hanno notato che lei è più alta per via dei tacchi vertiginosi. Di conseguenza non sono mancate le battute: “La mamma che accompagna il figlio a scuola”.

A prescindere da tutto, usciti dalla casa del Gf Vip 7, non sono finiti nel dimenticatoio. La loro relazione può anche non convincere, fatto sta che se ne parla ancora. Chiaro segno che sono riusciti a catturare l’attenzione dei telespettatori.