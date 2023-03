Gf vip 7, gli autori hanno mentito a Oriana: c’è una ‘congiura’ contro di lei

GF Vip 7, al centro della polemiche ancora una volta la bella e sensuale Oriana Marzoli. Si parla di congiura contro di lei. I fan in rivolta.

Ormai ci siamo, l’attesissima finale della settima a e alquanto turbolenta edizione del padre di tutti i reality in versione vip è alle porte. Finalmente conosceremo il nome del vincitore e/o della vincitrice. Fra costoro figura anche la splendida Oriana Marzoli, che si è fin da subito distinta per la sua innata bellezza e per la sua notevole fisicità, ma anche per il suo caratterino niente male.

La gieffina con la quale ha avuto maggiori discussioni è stata Antonella Fiordelisi, che è stata eliminata a sorpresa dal gioco tramite il televoto.

Poi Oriana si era riavvicinata a lei nelle ultime settimane vedendola piangere e soffrire per il fidanzato Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio durante la sua assai intensa esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia.

A livello di cuore la Marzoli si è avvicinata all’affascinante Antonino Spinalbese, con il quale alla fine non è rimasta in buoni rapporti. L’hair stylist spezzino le ha anche rivelato di essere stato tentato di denunciarla per alcune frasi che lei aveva pronunciato su di lui, ritenute offensive.

Una congiura contro di lei?

Dopo un momento di allontanamento è ritornata tra le braccia di Daniele Dal Moro, che è stato eliminato di recente dal programma a causa di alcuni suoi atteggiamenti poco consoni che ha messo in atto proprio nei confronti della sua dolce metà. Inoltre sono state giudicate fuori luogo anche alcune sue parole e battute, ritenute volgari.

Sta di fatto che Oriana ha iniziato a pensare che fosse tuta colpa sua se l’ex tronista fosse stato eliminato dal reality. Tutto questo, secondo molti utenti, glielo avrebbero fatto credere gli autori del GF Vip, dopo che lei è già stata nominata finalista. C’è anche chi parla di una vera e propria congiura indetta nei suoi confronti, sebbene non ci siano in realtà alcuni elementi certi in tale direzione.

Sta soffrendo per il suo Daniele

La sensazione imperante che vige più che mai nei cuori dei numerosissimi estimatori della donna è che, ora come ora, si faccia di tutto per farla sentire in colpa sebbene in apparenza le venga continuamente ripetuto che lei non c’entri sostanzialmente nulla o quasi con l’uscita anticipata di scena di Daniele.

Sta di fatto che lei sta soffrendo moltissimo per la lontananza dal suo lui, al quale anche ha scritto una bella lettera. Se da un lato Antonella si è potuta rincontrare con il suo Edoardo, visto che sono entrambi oramai fuori dal gioco, lei dovrà aspettare ancora qualche settimana per riabbracciare l’affascinante Dal Moro. Lo farò forse da vincitrice? I suoi fan se lo augurano di certo.