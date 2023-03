Federica Pellegrini in ginocchio lo supplica: suo marito non sa che fare

Che cosa è successo a Federica Pellegrini? È stata avvistata mentre in ginocchio lo supplica e suo marito non sa veramente che cosa fare. Che cosa sarà mai successo alla sportiva per compiere un tale gesto estremo?

Se non lo vedi non ci credi, eppure è successo veramente: Federica Pellegrini è stata avvistata mentre in ginocchio ha supplicato proprio lui.

Il marito non sapeva cosa fare e la situazione è diventata sempre più strana e irreale. La Pellegrini che elemosina non si era mai vista, sarà successo qualcosa di grave per arrivare a tanto.

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice che è stata per anni la punta d’oro dello stile libero italiano nei 200 metri e nei 400 metri per il campo europeo.

È stata soprannominata la “Divina“, in quanto viene considerata la più grande nuotatrice italiana e la più longeva nel suo settore. Attualmente la Pellegrini anche se non è più un’atleta professionista, rimane comunque nel mondo del nuoto in veste di allenatrice, in quanto preparatrice atletica delle nuove generazioni.

Il matrimonio di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini il 27 agosto 2022 ha sposato il suo ex allenatore, Matteo Giunta, dopo un periodo di fidanzamento. Con una cerimonia molto elegante a Venezia, i due sono convolati a nozze accompagnati dall’affetto della famiglia degli amici e di numerosi membri del mondo dello spettacolo.

Federica non rimpiange per niente di aver terminato la sua carriera di atleta in quanto non ce la faceva più a sostenere i ritmi massacranti degli allenamenti. Adesso vuole solo godersi la vita con suo marito, viaggiando e vivendo tutte quelle esperienze che non si è mai potuta concedere per via del suo lavoro. Per il momento non pensa alla maternità, come ha dichiarato lei stessa: “Ci stiamo dando alla pazza gioia e non sarebbe consono. Me la sto godendo: penso di essermi meritata tutto questo. Prima di prendere una decisione così importante devi aver provato tante esperienze. Un figlio ti cambia la vita, è innegabile. Visto che sono stata chiusa in una piscina per 20 anni, adesso un attimo voglio vedere come gira il mondo, poi magari mi richiudo nel prenatal”.

Immaginate essere in India in una città a caso e ti trovi Federica Pellegrini, in ginocchio che ti supplica per pagarle una stanza. MULTIVERSO #PechinoExpress — Foto Inutili Zara (@fotoinutilizara) March 23, 2023

Perchè Federica si è inginocchiata?

Federica Pellegrini si è inginocchiata davanti ad uno sconosciuto, supplicandolo per ottenere aiuto, mentre il marito non sapeva che fare. Tranquilli, non siamo su Scherzi a Parte, ma nel programma, Pechino Express 2023.

Per chi non conoscesse le regole del programma, le coppie sfidanti sono formate da personaggi molto famosi che viaggiano per raggiungere una determinata meta asiatica con indosso solo uno zaino e pochi soldi, affrontando e scoprendo nuove culture. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in gara a Pechino Express 2023, hanno letteralmente supplicato in ginocchio una coppia di italiani sconosciuti, affinché i due gli pagassero una camera di albergo, dove i due ex atleti potessero riposare e lavarsi.