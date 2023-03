Diletta Leotta e Karius, visto il loro nido d’amore? Ecco dove cresceranno il figlio

Diletta Leotta e Loris Karius sono pronti a mettere su famiglia, dopo l’annuncio social della gravidanza della Leotta. Ecco dove cresceranno il figlio. Dove sarà il loro nido d’amore?

Cicogna in arrivo per Diletta Leotta e Loris Karius, i quali hanno confermato le voci che giravano già da qualche tempo, cioè la gravidanza della Leotta.

Le foto con quel pancino sospetto non lasciavano molto spazio all’immaginazione, ecco perché i fan non sono rimasti sorpresi del loro annuncio social.

Ecco cosa sappiamo del nido d’amore di Diletta Leotta e Loris Karius, nel quale cresceranno il figlio in arrivo.

Le due celebrità sono elettrizzate, ci saranno grandi cambiamenti per loro. Nonostante il loro momento di felicità, c’è chi li insulta sui social e cerca di rovinargli il momento.

Diletta Leotta e Loris Karius

La conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta e il portiere tedesco Loris Karius stanno insieme da ottobre 2022, quando hanno ufficializzato il loro amore sui social. I due piccioncini si sono incontrati durante un viaggio in Inghilterra di Leotta mentre cercava di migliorare la sua conoscenza della lingua inglese. Dopo quell’incontro i due non si sono più lasciati.

Nonostante i problemi di lontananza e gli impegni lavorativi che molto spesso li tengono lontani, i due cercano di stare insieme in ogni momento possibile. Da qualche tempo erano pesanti le voci che davano Diletta Leotta incinta per via di quel pancino sospetto che si intravedeva in tutti i suoi outfit. Qualche ora fa, Diletta e Loris hanno confermato quelle voci, condividendo con i loro follower la bellissima notizia che diventeranno genitori. Il video molto commovente è accompagnato dalla didascalia: “Vi dobbiamo dire una cosa, ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”.

Il nido d’amore di Diletta e Loris

Diletta Leotta e Loris Karius hanno annunciato che presto diventeranno genitori e quindi stanno cercando di capire come organizzeranno la loro vita da adesso in poi. Attualmente Diletta vive in un bellissimo attico a Milano, con una vista mozzafiato e un balcone pieno di fiori per dare tranquillità a quel clima un po’ frenetico che si respira a Milano.

Non si sa se i due futuri genitori rimarranno in questa abitazione o cercheranno una nuova casa magari più grande, immersa nel verde per permettere al figlio di giocare al sicuro e in tranquillità. Per il momento non è certo neanche se Diletta rimarrà in Italia o se si trasferirà vicino al fidanzato o viceversa. Sicuramente la Leotta e Karius staranno già pianificando il loro futuro insieme e renderanno noti i loro spostamenti a breve. Per il momento si godono la gravidanza con tutte le gioie e i cambiamenti che ne conseguono, insieme all’affetto dei fan, degli amici e della famiglia. Ovviamente faranno finta di niente per tutti quei follower che anziché essere felici per loro li hanno attaccati aspramente appena i due hanno reso nota la gravidanza.