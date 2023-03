Trono Over, dama lascia il parterre per la politica: l’annuncio è come un fulmine a ciel sereno

Una dama molto amata di Uomini e Donne potrebbe lasciare il parterre femminile e non fare più ritorno. Ecco di chi si tratta, da non credere!

Il programma televisivo di Maria De Filippi ha permesso ad alcuni partecipanti di trovare l’anima gemella. Una coppia nata da poco è composta da Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Dopo mesi il tronista è arrivato a una scelta e ha avuto una risposta positiva. A breve poi sarà il turno di Lavinia Mauro che dovrà scegliere tra Alessio Campioli e Alessio Corvino.

Per quanto riguarda il Trono Over, da poco sono andati via dallo studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama di Brescia ha finalmente messo la parola fine alla relazione altalenante con Riccardo Guarnieri e ora è felice con l’affascinante campano. Una volta sono tornati a UeD per rispondere alla frecciatina lanciata da Riccardo durante un’intervista rilasciata alla rivista del programma.

In questi giorni Armando Incarnato ha smascherato Desdemona Balzano dimostrando che ha un agente ed è interessata solo alla visibilità. Di conseguenza è stata invitata a lasciare lo studio dalla padrona di casa. Poi c’è Gemma Galgani che sta portando avanti al frequentazione con Silvio Venturato.

Tutte queste dinamiche confermano che in un modo o nell’altro il programma televisivo fa restare incollati davanti al piccolo schermo i telespettatori. Probabilmente dovranno dire addio a una delle dame che ha fatto molto chiacchierare negli ultimi mesi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Legata alla poltrona del politico”

La donna in questione è Roberta Di Padua. Ha chiesto ad Alessandro di uscire insieme, però lui alla fine ha scelto Ida. In un secondo momento si è vista con Riccardo e nemmeno in questo caso c’è stato un esito positivo. Come se non bastasse ultimamente discute con la tronista Nicole Bastianelli per il corteggiatore Andrea.

Tutto sommato non sono queste situazioni che potrebbero spingerla a lasciare UeD, bensì la politica. Ecco cosa ha detto durante l’intervista rilasciata alla rivista del programma: “Sono legata alla poltrona del politico per il quale lavoro. Quest’estate ho partecipato a un progetto organizzato dalla Regione Lazio e mi sono messa a studiare per passare un colloquio. E’ andata bene. Lavoro con personalità di grande spessore nella parte della bella politica, quella che si occupa del servizio del cittadino”.

Duro scontro con Nicole

In una delle ultime puntate andate in onda c’è stata una lite tra le due donne. Il motivo? Nicole parla spesso di Roberta durante le sue esterne, soprattutto in quelle con Andrea. Se da un lato quest’ultima è esuberante, l’altra si mostra sempre pacata e tranquilla.

Gianni Sperti le va spesso contro, in quanto sostiene che non è interessata a nessuno. A detta sua si mette in mezzo alle conoscenze altrui per far parlare di sé. Per fortuna la diretta interessata sa che può contare sui suoi fan.