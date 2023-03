“Ogni giorno ne esce una”: vippona ha mentito spudoratamente ad Alfonso Signorini

Alfonso Signorini stenta a crederci! Un concorrente del Grande Fratello Vip 7 avrebbe spudoratamente mentito sia a lui che al pubblico italiano. Ecco di chi si tratta e come è stato smascherato.

Il reality più longevo del piccolo schermo sta per volgere al termine. Tra i primi finalisti ci sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Antonella Fiordelisi, con grande stupore, è stata eliminata attraverso il televoto. Adesso si sta godendo il fidanzamento con Edoardo Donnamaria. Sono stati visti per le strade di Milano mano nella mano, ma nonostante tutto qualcuno non crede nella loro buona fede.

Antonella è stato un concorrente che ha animato la casa creando delle dinamiche avvincenti. Ogni giorno discuteva animatamente con i suoi compagni d’avventura, come Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Non si è stupita dell’esito del televoto perché parenti, amici e fan hanno fatto di tutto per farla uscire. Del resto nell’ultimo periodo ha avuto un crollo emotivo.

Con Edoardo ha intenzione di andare a convivere nella capitale italiana, poiché lui lavora lì. Inoltre hanno confessato di voler mettere su famiglia. Sicuramente si tratta di un personaggio pubblico che difficilmente finirà nel dimenticatoio. Infatti i più curiosi sono andati a indagare su Internet.

Nella pagina Instagram di Mondodelreality è stato pubblicato un post dove si parla proprio di lei. Probabilmente ha mentito su alcuni punti della sua vita professionale e privata.

“Antonella è un bluff?”

“Ero una promessa della scherma, sono Bronzo nazionale giovani di spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei”, ecco cosa aveva detto Antonella ai suoi compagni d’avventura i primi giorni del reality. Stando a quanto detto da lei, avrebbe ottenuto i primi posti e fatto competizioni al di fuori dell’Italia. Gli utenti social più attenti hanno notato che sul web non c’è alcuno scatto che confermi le sue parole.

Inoltre qualcuno ha avuto da ridire sulla frase “Io sono arrivata in questo reality anche se non ho parenti che già fanno tv, mi sono fatta da sola”. In realtà è diventata famosa per la relazione con Francesco Chiofalo e per aver pubblicato delle foto della chat con il calciatore Higuain in cui quest’ultimo le ha chiesto “di controllare con i suoi occhi il lato b”.

Post di Instagram su Antonella – Youbee.it

“Uscivano articoli su di lei”

“Lei è anche famosa per la scherma. Andate a vedere tutte le medaglie vinte da lei. La conobbi proprio per la scherma ed era seguitissima. Uscivano articoli su di lei perché era una bravissima atleta”. Oltre a questo commento a suo favore, se ne possono leggere tanti altri.

A prescindere da tutto Antonella potrà essere amata quanto non tollerata, però è riuscita a catturare l’interesse della massa. Continuerà a farl0? Per scoprirlo non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.