“Hai fatto sc***o”: Tina Cipollari accusata di bullismo | Ha esagerato con il volto amatissimo di UeD

Tina Cipollari è al centro delle polemiche per aver assunto un comportamento che non è piaciuto al pubblico di Uomini e Donne. Ecco cosa sta succedendo.

Tina Cipollari è l’amato volto del programma televisivo di Maria De Filippi. Tanti anni fa si presentò per essere la tronista e la redazione accettò la sua candidatura per il suo carattere esuberante. Purtroppo non è scoccata la scintilla con nessuno dei suoi pretendenti, ma da allora non ha più lasciato lo studio. Attualmente ricopre ancora il ruolo di opinionista con il collega Gianni Sperti.

I telespettatori concordano nel dire che nessuno sfugge alla sua lente d’ingrandimento, in quanto riesce a smascherare chi non è mosso da nobili intenzioni. Come se non bastasse riesce a creare delle dinamiche avvincenti quando al centro dello studio si siedono i partecipanti del Trono Over e Trono Classico.

Con Gemma Galgani per anni ha tenuto tutti col fiato sospeso. Spesso hanno oltrepassato il limite, in quanto in tanti ricorderanno della serie di gavettoni che la dama ha avuto nel pieno dello sfilate. Per non parlare della torta che Tina ha gettato sul volto di Riccardo Guarnieri o le litigate con Pinuccia Della Giovanna.

In alcuni casi il pubblico le ha dato ragione mentre in altri no. Di recente, per esempio, si è scagliata verbalmente contro una giovane del Trono Classico e le parole utilizzate non sono piaciute. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

“Bullismo pieno…Vergogna!”

In una delle ultime puntate andate in onda settimana scorsa Federico ha scelto Carola mentre Alice è andata casa tra le lacrime. Quest’ultima sapeva che non sarebbe stata lei la fortunata, ma ha pur sempre augurato il meglio a entrambi e loro hanno fatto altrettanto. A Tina non è mai andata a genio Carola, dunque si è lasciata andare in commenti poco carini nei suoi riguardi. Qualcuno ha parlato addirittura di bullismo.

“Puoi anche smettere di offendere una ragazza che potrebbe essere tua figlia?”, “Bullismo pieno contro Carola che ne ha già sofferto in passato…tutti contro Carola. Vergogna!”, “Ti ho sempre sostenuta…ma se ci fosse stato tuo figlio come saresti stata?“. Ecco tre dei tantissimi commenti che si possono leggere nel post condiviso di recente.

La Cipollari cambierà idea?

Per ora sembra che la diretta interessata stia optando per il silenzio. Ha sempre criticato Carola per via della sua ambiguità e per il suo essere razionale nonostante la giovane età. Anche Gianni aveva quest’idea sul suo conto, però non ha mai oltrepassato il limite.

Federico in un’intervista ha confessato di essere sorpreso dal lato dolce e sensibile di lei, dato che non lo ha mai mostrato a Uomini e Donne. Si ricrederanno gli opinionisti sul suo conto? Per scoprirlo non ci resta che attendere.