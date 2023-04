Diletta Leotta, suo fratello Mirko ha commesso un errore clamoroso con lei: proprio adesso che è in dolce attesa

Mirko, il fratello della splendida Diletta Leotta, commette un clamoroso errore. Proprio ora che l’amata sorella è in attesa del suo primo figlio.

La bellissima giornalista e conduttrice sportiva Diletta Leotta, dopo vari rumors che parlavano di una sua dolce attesa, ha deciso di uscire allo scoperto e confermarlo lei stessa tramite un dolcissimo post Social, divenuto in men che non si dica virale. La donna porta in grembo il suo primo figlio del compagno Loris Karius.

L’uomo gioca a calcio in Inghilterra in veste del portiere del New Castle. A questo punto i fan di Diletta hanno iniziato a supporre che ben presto la coppia dovrà decidere dove vivere insieme, per crescere come si deve la loro creatura in arrivo. In questi giorni hanno anche annunciato che si tratterà di una bambina.

Per farlo capire hanno utilizzato degli scatti dove Karius tiene in mano una torta, sulla quel è stata raffigurata una deliziosa cicogna che sta portando un fagottino tutto rosa. Immancabili poi i palloncini dello stesso colore. La Leotta, dal canto suo, è al settimo cielo e non vede l’ora di conoscere la sua bimba.

Donna di successo sul lavoro e nel privato

Del resto lei non ha mai nascosto il suo vivo desiderio di costruire una famiglia tutta sua, essendo in primis legatissima a quella d’origine. La conduttrice ha trascorso le festività pasquali nella sua Sicilia, dove ha lasciato senza fiato i suoi numerosi estimatori con alcuni scatti con indosso un miniabito rosso, che ha lasciato scoperte le sue splendide gambe.

È dunque un momento decisamente magico per Diletta, sempre più lanciata anche sul fronte lavorativo. Difatti, oltre che una giornalista sportiva operativa per DAZN, la vediamo da anni, per l’esattezza sette, pure in qualità di speaker radiofonica per Radio 105, accanto all’irresistibile Daniele Battaglia. Peccato che l’adorato fratello Mirko non lo abbia capito, come ha rivelato la stessa.

Il fratello smemorato

In poche parole, come ha raccontato Diletta, sebbene lei per l’appunto conduca ogni giorno da ben setta anni dalle 12.00 alle 13.00 un programma radiofonico, lui puntualmente la chiama ogni volta alle 12.30. Così durante una puntata ha risposto al telefono Battaglia, mandando in diretta la comunicazione, dopo aver avvertito Mirko di dove si trovasse la sorella.

La gag ha molto divertito gli ascoltatori, così come la stessa giornalista. Inoltre il video relativo è stato prontamente condiviso sui Social, dove è divenuto in men che non si dica virale. Del resto la Leotta è un personaggio mediatico molto amato anche dal grande pubblico e qualunque cosa la riguardi, soprattutto ora che è in dolce attesa, fa subitaneamente notizia.