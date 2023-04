Oriana Marzoli, poco più di una settimana dalla finale ed è stata già rimpiazzata così: l’ex Vippone beccato con un’altra

GF Vip 7, la seconda classificata dell’edizione appena conclusa del padre di tutti i reality in versione vip, è stata già rimpiazzata. L’ex colto in flagrante con un’ altra. I fan increduli e sconvolti.

Alla fine è arrivata alla tanto attesa serata finale la splendida Oriana Marzoli. Non è riuscita a salire sul podio, che è toccato a Nikita Pelizon, ma ha comunque lasciato profondamente il segno nei cuori e nelle menti dei numerosi telespettatori della settima edizione del GF Vip. Un’edizione particolarmente spumeggiante e alquanto turbolenta.

Essa ha dato non poche gatte da palare al carismatico Alfonso Signorini. Oriana si è molto distinta durante la sua intensa esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia non solo in nome della sua bellezza e della sua a dir poco straordinaria fisicità, ma anche per la sua dolcezza e per i suoi amori.

L’abbiamo vista molto vicina all’hair stylist spezzino Antonino Spinalbese, indubbiamente uno dei più grandi e chiacchierati protagonisti della settima edizione. Tuttavia l’ex di Belen Rodriguez, con la quale ha messo al mondo Luna Marì, le ha preferito Ginevra Lamborghini. Inoltre con lui i rapporti sono stati molto tesi fino alla fine.

Oriana a telecamere spente

La Marzoli si è così riavvicinata a Daniele Dal Moro, che nella fase finale del reality è uscito di scena con parecchio anticipo a causa di una pesantissima squalifica. Lei ha molto sofferto per tale distacco, ma poi è stata felicissima di ritrovarlo la sera della finale, seduto al posto del passeggero in quella limousine che la attendeva fuori dalla celebre porta rossa.

Il video del loro incontro è stato immediatamente condiviso sui Social e diventato virale in un battito di ciglia. Ciò ha ampiamente dimostrato quanto sia lei che la coppia sia molto amata dal Grande Pubblico al pari di quella formata dalla star di Forum Edoardo Donnamaria e dalla bellissima sportiva Antonella Fiordelisi. Tuttavia ora un’ombra è stata gettata sulla splendida Oriana. L‘ex beccato con un’ altra. Ed è il Caos.

Di chi si tratta?

Tuttavia non si tratta dell’affascinante Daniele Dal Moro, ma di un altro ex, che ha sempre vissuto un’esperienza importante all’interno del dating show più famoso e chiacchierato della TV. Stiamo parlando di Uomini e Donne, ma in versione spagnola. per quello che riguarda la trasmissione, mentre l’uomo è Ivan Gonzales, che grazie al suo fascino fece perdere la testa persino a Valeria Marini.

Ora Ivan, dopo la conclusione della sua assai tormentata liason con la gieffina, ha di nuovo trovato l’amore, fuori dagli studi televisivi. Sui Social, in particolare su Instagram, sono numerosissimi gli scatti, che lo mostrano da qualche mese in compagnia di una donna mora, decisamente molto bella. Insomma, pare proprio che sia innamorato e che abbia finalmente accantonato il suo amore per Oriana.