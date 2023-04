Francesco Totti demolito con una semplice frase: “Ha perso una grande famiglia” | La prima foto senza di lui

Da svariato tempo a questa parte, come è noto a tutti, Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più sposati. Ora il Pupone è stato demolito da una frase e da una prima foto di famiglia senza di lui.

La loro unione, dapprima come fidanzati e poi come marito e moglie, ha fatto sognare i più, che l’hanno iniziata a vedere come una vera e propria favola, divenuta poi realtà. Insieme hanno costruito una splendida famiglia, mettendo al mondo ben tre figli. Stiamo chiaramente parlando di Christian e Chanel, oggi adolescenti, e della piccola Isabel, che ha da poco compiuto i suoi primi 7 anni.

Per lei la sua splendida mamma ha organizzato una festa da Mille E Una Notte, i cui scatti pubblicati sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, in men che non si dica, sono divenuti virali. Sempre assieme a lei si è mostrata al parco, conclusosi con un bel gelato. Assieme a loro anche l’affasciante Bastian Muller.

Quest’ultimo da poco fa coppia fissa con la splendida conduttrice de L’Isola Dei Famosi, per l’immensa gioia dei suoi estimatori, che la vedono ora nuovamente felice. Ci sono già state le presentazioni ufficiali, sia in famiglia che innanzi ai più cari amici e ciò ha fatto chiaramente intendere che i due fanno ormai sul serio.

La nuova vita di entrambi gli ex coniugi

Francesco dal canto suo ha preso casa nella Capitale con Noemi Bocchi e anche lui ormai con la sua nuova fiamma non si nasconde più. Ora gli ex coniugi sono alle prese con le prime sentenze del loro chiacchieratissimo divorzio. Tra le tante questioni messe sul piatto, c’è anche quella dell’affidamento degli adorati figli, soprattutto per quel che concerne la piccola Isabel.

Tutti e tre sono legatissimi sia a mamma che a papà, e pertanto, per quanto riguarda i due maggiori, ovvero Christian e Chanel, non si sa ancora con chi dei due abbiano deciso di vivere. In occasione delle festività di Pasqua, che si sono appena concluse, Ilary ha pubblicato uno scatto in bianco e nero molto romantico e assai intenso. Si tratta di una foto di famiglia che ha scaldato e non poco i cuori dei loro numerosi fan. Ed è pure arrivata una frecciatina all’ex marito.

Un commento che è una vera e propria frecciata

“Ha perso una grande famiglia”, ha sentenziato un utente rivolgendosi chiaramente all’ex Numero 10 della Roma, che dal canto suo sui Social preferisce pubblicare fotografie inerenti per lo più al lavoro. Non mancano tuttavia alcuni scatti in compagnai dei suoi adorati figli, per lo più dal sapore amarcord, ma mai nessuno con la sua attuale compagna.

Una compagna decisamente molto bella, nonché assai chiacchierata, che di recente ha fatto molto discutere per un suo lungo post, dove ha parlato della malattia che l’aveva colpita. Si era trattato di una diastasi addominale, che l’ha poi indotta a correre ai ripari con determinati interventi. Ora il peggio è passato e lei è ritornata a sorridere accanto al suo affascinante Francesco.