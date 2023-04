“Ha fatto pulizia”: calata la mannaia di Pier Silvio Berlusconi | Ora non c’è più speranza

L’affascinante Pier Silvio Berlusconi in veste spietata. “Ha fatto pulizia”, la dichiarazione choc che ha sconvolto i più. Non si torna più indietro.

Da tanti anni a questa parte Pier Silvio, svolge il complesso ruolo di AD delle Reti Mediaset. Tuttavia non è solo assai vincente sul lavoro, che lo tiene molto impegnato, ma anche sul fronte privato. Difatti da tantissimo tempo è legato, sentimentalmente parlando, alla meravigliosa Silvia Toffanin, una della conduttrici più amate e apprezzate degli italiani di ogni età.

La showgirl veneta è da moltissimi anni saldamente al timone di Verissimo, il rotocalco di maggior punta delle Reti Mediaset. Il successo è talmente elevato che, da qualche anno a questa parte, ha potuto contare a livello di programmazione su un convincente raddoppio, andando in onda non solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio, ma anche della domenica.

Ciò ha determinato la cancellazione di alcuni programmi della splendida Barbara D’Urso. Pier Silvio e Silvia hanno costruito insieme una bellissima famiglia, mettendo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che loro cercano di tenere lontani con le unghie e coi denti dall’incessante clamore mediatico.

Pier Silvio integerrimo come non mai

Difatti, pur essendo due personaggi molto noti e amati, non amano molto le luci della ribalta e ritengono che la loro vita privata tale dovrebbe sempre e comunque rimanere. Non per nulla hanno scelto di abitare a Portofino e non a Roma o a Milano. Ultimamente però l’AD delle Reti Mediaset è rimbalzato agli onori della cronaca per ben altri motivi, ovvero per la sonora lavata di capo che avrebbe fatto sia agli autori che al conduttore del GF Vip 7, da poco conclusosi.

Stiamo chiaramente parlando del carismatico Alfonso Signorini, che tuttavia era già più volte intervenuto e pure a gamba tesa all’interno della Casa per tentare di dare un freno a certi atteggiamenti incresciosi di alcuni concorrenti. Alla fine sono giunte numerose squalifiche a sorpresa per via di alcune frasi e comportamenti giudicati fuori luogo.

Una testimonianza molto importante

A parlare di tutto questo è stata anche l’ex gieffina Carolina Marconi, che ha sostenuto, durante un suo intervento al programma radiofonico Turchesando, che Pier Silvio abbia fatto proprio bene a fare pulizia. Ha poi sottolineato a spron battuto che il suo intervento sia stato giusto, dal momento che, a suo avviso, si stava andando eccessivamente verso il basso.

Tra l’altro la Marconi ha anche rivelato che non parteciperebbe più al padre di tutti i reality, anche perché rimasta profondamente delusa da certi atteggiamenti e dai troppi litigi, nonché dalla bomba Bellavia, che hanno preso vita all’interno del reality. La donna si è anche detta triste ed arrabbiata per il fatto di non essere riuscita a parlare come si deve della sua battaglia del diritto all’oblio oncologico.