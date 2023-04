Ferragnez nella bufera: per il web fanno ‘lavorare’ il figlio di 5 anni | Ecco la foto incriminata

Ferragnez, Chiara e Fedez nuovamente nella bufera. Fanno lavorare il figlio Leone, di soli 5 anni.

Qualunque cosa dicano o non dicano, facciano o non facciano, Federico Lucia, in arte Fedez e la sua splendida moglie, diventa in men che non si dica fonte di immenso interesse e potentissimo chiacchiericcio. La loro vita, anche quella privata e familiare, è sovente mostrata sui Social, dove entrambi sono molto attivi, sia per svago che per lavoro.

Non per nulla lei è ancora oggi una delle influencer più forti e amate in assoluto, non solo nel nostro Paese. Con il passare del tempo Chiara ha ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regole per essere considerata, a buona ragione, una valente imprenditrice digitale. Impegnata sul lavoro e su vari fronti, è comunque riuscita comunque a trovare il tempo per costruire una famiglia tutta sua.

La sua storia d’amore con il rapper e produttore, fin da quando erano solo fidanzati, è stata molto chiacchierata. Inoltre la richiesta di diventare sua moglie da parte del cantante durante un suo concerto, ha scaldato i cuori dei loro estimatori. Non per nulla il video relativo è ancora molto ricercato e cliccato in Rete.

Un video molto richiesto nell’etere

Tra l’altro in tempi recenti lo hanno anche ripreso sui loro Profili Ufficiali Instagram, loro stessi, dimostrando viva e sentita emozione. Chiara è stata vicinissima al marito in uno dei momenti più difficili dal punto di vista umano della sua vita. Nel periodo della degenza in ospedale e dell’ammissione dello stesso del tumore al pancreas, lei non lo ha lasciato un solo istante, tenendo aggiornati gli estimatori con messaggi Social.

Il grande pubblico Web ha gioito con loro, quando ha appurato che il grande pericolo era stato sventato. In ogni caso la coppia non solo emoziona tantissimo, ma fa anche molto discutere. Dopo aver fatto molto chiacchierare per il bacio che Federico ha scambiato con Rosa Chemical nella serata finale del Festival di Sanremo 2023, quando la moglie co-conduceva accanto ad Ama e Morandi, ha procurato non poca preoccupazione nei fan della coppia. Di lì a poco è nato il rumors di una crisi tra loro.

Il piccolo Leone in uno scatto molto commentato

Una crisi che, se c’è stata, è ben presto rientrata. Ora sia Fedez che Chiara sono nuovamente nel mirino del chiacchiericcio più potente per via del piccolo Leone, di soli 5 anni. Il bambino, fin da quando è venuto al mondo, è apparso sovente sia in scatti che in video, in compagnia dei suoi tanto celebri genitori. Stesso discorso per la sorellina minore Maria Vittoria. Questo fatto ha fatto ben presto storcere il naso ai più, che sul Web hanno iniziato a mormorare che fosse sbagliata tale scelta.

Ora poi che il primogenito è stato immortalato con in mano una macchina fotografica, si è molto ironizzato sui Social sul fatto che ora, sebbene tanto piccino, il bimbo iniziasse a guadagnare. Tanto più che la fotografia relativa è stata caricata come Storia dal suo stesso papà che ha così commentato: “Non ha ancora capito che fare il fotografo in questa famiglia significa un lavoro a tempo determinato”.