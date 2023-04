Dramma per l’ex (amatissima) di Uomini e Donne: famiglia completamente spezzata

Un’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta facendo preoccupare i telespettatori per ciò che lei e la famiglia stanno vivendo. Ecco di chi si tratta e cosa sta succedendo nella vita privata.

Maria De Filippi permette a coloro che si mettono in gioco di trovare l’anima gemella. Qualcuno è andato via mano nella mano dallo studio con un partner e molti oggi sono convolati a nozze. Una coppia esemplare è composta da Beatrice Valli e Marco Fantini che a breve allargheranno la famiglia con l’arrivo del terzo figlio (il più grande è nato da una relazione precedente di lei).

Poi a seguire anche Aldo Palmieri e Alessia Cammarota diventeranno nuovamente genitori e lo stesso vale per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Sophie Codegoni ha trovato l’amore nella casa del Grande Fratello Vip conoscendo Alessandro Basciano, anche se i due sono stati protagonisti assoluti di due edizioni diverse del programma.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta avranno tra le braccia il primo figlio e lo hanno comunicato in ua puntata di Verissimo a Silvia Toffanin. Loro sono la dimostrazione che il vero amore può nascere anche in un contesto televisivo. Chiaro segno che Uomini e Donne ha proprio questo obiettivo, anche se c’è sempre qualche partecipante mosso da altre intenzioni.

Tuttavia non tutti riescono nel loro intento e tra questi c’è un’ex corteggiatrice che, nonostante sia stata scelta, la relazione non ha avuto un proseguo. Qualche mese fa aveva ufficializzato la love story con un altro, il quale è sparito dalla sua vita. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Volevano che abortissi”

L’ex corteggiatrice in questione è Vittoria Deganello. Molti ricorderanno sicuramente il suo percorso nello studio quando sul trono era seduto Mattia Marciano. In quel periodo c’era anche Nilufar Addati tra le pretendenti, la quale è andata via perché era palese l’interesse che lui aveva per Vittoria. L’ha scelta con grande anticipo e così si sono fidanzati. Tuttavia si sono detti addio.

I follower sanno che ha avuto una storia con il calciatore Alessandro Murgia che lo renderà padre tra qualche mese. Lui era legato a Eleonora Mazzarini, ex reginetta di bellezza, e insieme hanno avuto due figli. Per questo motivo Vittoria è stata definita una rovina famiglie. Una volta confermata la gravidanza, a detta di lei sarebbe stata indotta ad abortire.

“Il figlio è riconosciuto”

Adesso sta portando avanti la gravidanza da sola perché lui le ha voltato le spalle. Vittoria ne ha sofferto, ma il lieto evento sta per arrivare: “Ora siamo tutti in estasi per l’arrivo di BbyG e non vedo l’ora di stringerla forte a me”.

“Il figlio è riconosciuto. Lo trovo un argomento molto delicato che è stato buttato in pasto ai media e ai social in maniera poco delicata…”, ecco cosa ha riferito la sorella del calciatore ed ex gieffina Nicole Murgia.