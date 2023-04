Tragedia di Pasqua, ex vippone di quest’edizione se l’è vista brutta: aggressione improvvisa

Tragedia per l’ex vippone di questa edizione del GF Vip. Una Pasqua rovinata, se l’è vista brutta, aggressione improvvisa che ha rovinato i festeggiamenti in famiglia. Questo giorno se lo ricorderà per tutta la vita.

La vincitrice del GF Vip

La vincitrice di questa edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sta finalmente realizzando quello che è successo. Dopo settimane di reclusione all’interno della Casa, la Pelizon ne è uscita vincitrice e adesso può godersi la fama e soprattutto…la vincita di 100mila euro. In molti le hanno chiesto che cosa se ne farà di tutti questi soldi e lei ha risposto così:

“[la metà n.d.r.] a un’associazione che si occupa di ambiente. Per il resto, ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali”. Sicuramente di investimenti ne potrà fare parecchi con 50mila euro. Inoltre ha raccontato che cosa ha visto il pubblico in lei, permettendole così di raggiungere il traguardo: “Cosa ha visto il pubblico in me? Sono stata me stessa. Purtroppo nella casa non accettavano che fossi davvero così…”.

La Pasqua rovinata

Durante i festeggiamenti di questa Pasqua appena trascorsa, il noto vippone, Luca Salatino, ex gieffino di questa edizione del Grande Fratello Vip, se l’è vista brutta. Un’aggressione in piena regola ha rovinato il momento di raccoglimento con la sua famiglia.

Luca Salatino sta proseguendo la fisioterapia dopo l’intervento chirurgico subito e per questo giorno di Pasqua, ha deciso di allontanarsi dalla sua fidanzata per raggiungere la sua famiglia a Roma e festeggiare tutti insieme il giorno festivo in un agriturismo a Velletri. Il pranzo procedeva in armonia, quando il cane della proprietaria del locale ha aggredito il cane della sorella di Salatino, costringendo la famiglia di Luca a ricorrere ai soccorsi veterinari.

Ironicamente Luca Salatino ha quindi raccontato in una storia social come ha passato queste vacanze, non nascondendo il leggero fastidio per l’accaduto. Il cagnolino è stato morso ma comunque pare stare bene fortunatamente. Come si dice: “Tutto bene ciò che finisce bene“.