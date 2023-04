Cesare Cremonini, la verità sulla sua nuova fiamma: ha un debole per…

Ecco tutta la verità sulla nuova fiamma di Cesare Cremonini. Lui ha un debole per un tipo di donna in particolare, ecco svelato il nome della sua ragazza, avranno un appuntamento in diretta il 13 aprile.

Cesare Cremonini dopo la rottura dalla sua “baby girl”, ha una nuova fiamma che sta facendo impazzire il gossip in queste ore. Ecco svelata l’indiscrezione su di lei e su cosa ha un debole Cesare. Questo “tipo di donna” all’ex leader dei Lunapop, come si dice adesso in gergo tra i giovani, “fa sangue“.

La vita sentimentale di Cremonini è sempre stata burrascosa, tra le sue dame spuntano nomi di donne famose, purtroppo però ogni storia finora ufficializzata è finita sempre nel peggiore dei modi. Chissà che con questa nuova fiamma, Cesare Cremonini possa trovare il tanto e sospirato happy ending di cui parlano di sovente i suoi colleghi cantanti?

Cesare Cremonini e quel paragone con “le scarpe”

Cesare Cremonini è un famoso cantante bolognese che ha esordito in primis con il gruppo Lùnapop, grazie ai quali ha potuto farsi conoscere nel campo della musica. In seguito, ha deciso di intraprendere la carriera da solista, insieme al suo amico Ballo, con il quale continua a collaborare. Cesare ha cantato diverse canzoni di successo, lo ricordiamo per esempio in Qualcosa di grande, Vorrei, Marmellata#25, La nuova stella di Broadway, Buon viaggio e così via.

Se la sua carriera è ormai considerata al “top di gamma” da diversi anni, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale, la quale è sempre stata burrascosa. Dopo la storia breve ma intensa con la collega Malika Ayane con la quale è rimasto ancora in ottimi rapporti, dopo diverse storie è stato legato con Martina Margaret Maggiore per quasi tre anni. Alla ragazza, molto più giovane di lui, aveva dichiarato la canzone (non proprio romantica ma umoristica), Giovane e stupida.

Nel 2022 i due chiusero la storia, senza dire mai apertamente la vera ragione di questa rottura, in molti però dalla frase pubblicata all’epoca da Martina sui social, hanno dedotto che la causa sia dovuta per via di un tradimento di Cremonini: “Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne hanno almeno un paio”.

La nuova fiamma di Cremonini

Da giorni, il gossip è letteralmente impazzito per quanto riguarda il nome della nuova fiamma di Cesare Cremonini. Da quello che abbiamo capito, il cantante ha un debole per una nota giornalista della Rai. Dopo questa indiscrezione in rete stanno facendo delle scommesse su quale giornalista attualmente single potrebbe essere. Se in un primo momento si era ipotizzato si potesse trattare di Vera Spadini, adesso “spunta” un nuovo nome.

In molti pensano che la nuova fiamma di Cesare Cremonini possa essere Giorgia Cardinaletti, con la quale avrà “un appuntamento” lavorativo in diretta il 13 aprile. Ovviamente queste sono solo supposizioni, però i due diretti interessati sembra stiano lasciando delle briciole alla Hansel e Gretel sui social. Entrambi infatti, hanno iniziato a postare sui social, foto di loro due insieme. Chissà quando usciranno allo scoperto?