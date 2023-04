Eleonora Daniele, senza alcuno scrupolo sulla Ferilli: “Poche volte ho conosciuto una persona così…”

La conduttrice Eleonora Daniele ha parlato di Sabrina Ferilli ai suoi fan. Le parole utilizzate hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ecco cosa ha detto sull’amatissima attrice.

Da un lato c’è la bravissima conduttrice mentre dall’altro c’è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Entrambe bellissime e talentuose, si punta volentieri sulla loro professionalità per tenere incollati davanti al piccolo schermo i telespettatori.

Eleonora Daniele è una giornalista con un passato da attrice. La prima esperienza televisiva è arrivata con La sai l’ultima? nel 2001 e da allora ha scalato la vetta del successo. Ha recitato in Un Posto al Sole e La squadra, ma solo nel 2004 si è cimentata nella conduzione di Unomattina. Nel 2013 si è laureata in Scienze della Comunicazione con la lode per poi iscriversi all’Ordine dei giornalisti.

Sabrina Ferilli, invece, è un’attrice e doppiatrice. Ha iniziato la sua carriera come attrice cinematografica con ruoli secondari, tipo in Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini. Con La bella vita di Paolo Virzi ha ottenuto il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista. Ha lavorato anche in teatro ed è certo che la rivedremo accanto a Maria De Filippi a Tu si que vales in qualità di portavoce del pubblico giudice.

Essendo sia l’una che altra dei personaggi pubblici, tendono a condividere la loro quotidianità sui social. Foto sia della vita di tutti i giorni che professionali. A prescindere da questo dettaglio ricevono sempre tantissimi like e commenti positivi. La Daniele ultimamente ha espresso un pensiero sulla collega e in tanti non se lo sarebbero mai aspettato. Ecco il motivo.

“Umanità, bellezza e simpatia”

“Poche volte ho conosciuto una persona di così rara umanità, bellezza e simpatia”, ecco cosa ha scritto la conduttrice nella didascalia del post di Instagram. Nella foto (palesemente un selfie) le due donne appaiono sorridenti e raggianti. Tanti hanno lasciato un commento, sia colleghi che gente comune, per confermare quanto scritto.

“Penso proprio che Sabrina sia davvero una persona speciale: averne di amiche così”, Sabrina unica e inimitabile, la numero 1″. Sono solo due esempi per dimostrare l’affetto riservato alla Ferilli. Sicuramente ne gioirà. Del resto ama avere un rapporto speciale con chi la segue fin dai suoi primi esordi.

Post di Instagram di E. Daniele – Youbee.it

Una notizia che ha entusiasmato i fan

Secondo fonti attendibili sembra che la Daniele tornerà al timone della conduzione di Storie italiane dell’edizione 2023/2024. Il merito è senza dubbio degli ascolti che parlando chiaro.

In onda subito dopo c’è Antonella Clerici, un’altra amatissima dal pubblico della Rai. Gli alti vertici puntano ben volentieri sulla loro professionalità.