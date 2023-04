Il paradiso delle signore, colpo di scena clamoroso: Umberto non ce l’ha fatta | I fan sono increduli

Colpo di scena clamoroso a Il paradiso delle signore, Umberto non ce l’ha fatta e il web si dispera. Una tra le soap opere più longeve della Rai è famosa per questi colpi di scena inaspettati che fanno rimanere “di sasso” i telespettatori.

Preparatevi a rimanere scioccati, clamoroso colpo di scena per Il paradiso delle signore. È confermato, Umberto non ce l’ha fatta e i fan si disperano. Come andrà avanti la storia da adesso in poi? In rete circolano diverse ipotesi, alcune bocciate altre più probabili.

Il paradiso delle signore è una di quelle soap opere Rai considerate longeve in quanto i telespettatori se ne sono innamorati fin dalla prima puntata. Nonostante siano passati anni dal giorno della prima puntata mandata in onda, i fan sfegatati della storia non intendono diminuire, anzi tutto il contrario.

Il paradiso delle signore di cosa parla?

Una tra le soap opere Rai più amate di sempre è proprio Il paradiso delle signore. La prima puntata della storia è stata trasmessa nel 2015 e da allora ha guadagnato di diritto la messa in onda giornaliera con il suo orario fisso. La storia della soap si incentra tutto sul primo grande magazzino aperto negli anni Cinquanta gestito interamente da donne, un evento clamoroso in una realtà dell’epoca dedicata solo ed esclusivamente all’imprenditorialità maschile.

Nel corso degli anni la storia ha preso forma, ci sono come sempre i buoni e i cattivi, amori, speranze e delusioni che prendono forma con l’evolversi della storia e dei personaggi. Il paradiso delle signore, diretto da Monica Vullo, vanta all’interno del suo cast nomi di un certo spessore, troviamo infatti, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni, Massimo Poggio e così via. Alla sua settima stagione, la soap continua ad essere un record di ascolti per mamma Rai e sicuramente la storia proseguirà ancora parecchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Umberto non ce l’ha fatta…

–Allerta spoiler, non proseguite se non siete arrivati a questa stagione-. Il paradiso delle signore, la nota soap opera della Rai, è arrivata ad un’impasse e un clamoroso colpo di scena ha scioccato tutti. Umberto non ce l’ha fatta. Il protagonista, interpretato da Roberto Farnesi, sta cercando in tutti i modi di scoprire il segreto che riguarda Adelaide. Umberto per il momento non è riuscito a scoprire niente in merito, ma tutta la vicenda non lo convince e quindi continuerà ad indagare.

La partenza improvvisa di Adelaide per la Francia, per non parlare dello stato di salute affaticato della Contessa sono tutti indizi che non sono sfuggiti a Guarnieri in quanto nelle prossime puntate, seguendo le “briciole di pane” come Hansel e Gretel, riuscirà finalmente a scoprire cosa nasconde l’ex cognata.

Come aveva dichiarato Farnesi sull’evoluzione del suo personaggio in questa settima stagione: “La nuova serie partirà a tremila, e le novità più sensazionali riguarderanno proprio il mio Umberto e il suo triangolo amoroso con Adelaide e Flora”. Insomma, ne vedremo delle belle!