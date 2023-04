Soleil Sorge, rivelato in diretta il suo nuovo amore: altro che Carlo | E’ proprio un sangue blu

Soleil Sorge, la splendida modella e influencer rivela in diretta senza se e senza ma il suo nuovo amore. I telespettatori e i fan sbalorditi e senza parole.

È indubbiamente una donna molto bella e affascinante Soleil Sorge. Ironica e dotata di una parlantina assai sciolta, lascia sovente senza fiato e senza parole quando apre bocca per rispondere ad alcune domande e insinuazioni, alcune delle quali talora alquanto maliziose e piccanti. La ragazza si è fatta conoscere al Grande Pubblico per la partecipazione al dating show più amato della TV italiana.

Stiamo chiaramente parlando di Uomini e Donne. Qui ha svolto il ruolo di corteggiatrice dell’allora tronista Luca Onestini, che alla fine la scelse. I due, dopo essere usciti dal programma mano nella mano, vissero un’intensa storia d’amore che tuttavia si concluse ben presto, l’asciando l’amaro in bocca ai rispettivi estimatori.

Successivamente Soleil ha iniziato una relazione con Jeremias Rodriguez, fratello della ben più celebre Belen. I due si conobbero durante l’intensa esperienza all‘Isola Dei Famosi. Anche in quel caso l’idillio è finito dopo quasi un anno. Annunciarlo, come una sorta di fulmine a ciel sereno, è stata la stessa Sorge.

Una vita privata molto chiacchierata

“Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. Bisogna amare prima sé stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle speranze riposte nel rapporto”, aveva confessato al tempo Soleil a DiPiù.

Tuttavia aveva molto rassicurato i suoi fan sostenendo che l’avrebbe sempre portato nel cuore, sebbene con sentimenti differenti. Da allora l’influencer ha avuto molti altri flirt e svariate storie, ma ha cercato di viverli/le maggiormente dell’ombra. Nell’ultimo periodo pareva essersi legata all’affascinante Carlo Domingo.

Il ” tronista” da lei più ambito

Ora come ora Soleil ha però voluto nuovamente spiazzare i suoi numerosi estimatori con una nova dichiarazione, che riguarderebbe il suo privato. Dopo aver svelato alcuni aspetti della sua vita passata in America, ospite da Dario Vergassola, ha scherzato sul suo interesse per i tronisti. Nel farlo è stato tirato in ballo chi possiede un trono ancora più interessante, ovvero quello d’Inghilterra.

Stiamo parlando di Carlo III; che sarà incoronato Re nei primi giorni di maggio 2023. Soleil ha ironizzato su tutto ciò, sostenendo tra le risate che quello di Carlo sarebbe un trono decisamente molto ma molto interessante. Il video relativo è divenuto in men che non si dica virale, dimostrando così ancora una volta quanto Soleil sia apprezzata dal vasto popolo del Web.