Stefano De Martino, dopo le feste è già separazione con Belen: qualcosa è andato storto

Stefano De Martino, dopo le festività pasquali è già lontano dalla sua Belen. Che cosa è andato storto?

Lui è indubbiamente uno degli showman più amati e apprezzati dagli italiani, nonché un uomo molto bello e affascinante. Si è fatto conoscere ancora giovanissimo ad ampio raggio sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori grazie alla sua partecipazione ad Amici, dove ha avuto modo anche di consocerei colei che per diverso tempo è stata la sua compagna di vita.

Stiamo chiaramente parlando di Emma Marrone. Ed è sempre lì che la tradì in diretta quando conobbe e si innamorò perdutamente di Belen. La showgirl, argentina, che aveva da poco concluso la storia d’amore con l’ ex re dei paparazzi, era stata chiamata da Maria per ballare con Stefano, che era presente nelle fila dei ballerini professionisti del noto programma di di Canale 5.

La loro storia ha suscitato molto clamore. Tuttavia i due hanno dimostrato ben presto di fare sul serio. Una convivenza e un matrimonio da mille e una notte e la nascita del loro primo figlio Santiago. L’idillio è durato ben poco e quando hanno annunciato la fine della loro unione è stata una doccia fredda per tutti quanti.

La vita della coppia prima di riunirsi

Successivamente lei ha vissuto numerose altre liason, tra cui segnaliamo quelle con i bellissimi Andrea Iannone e Antonino Spinalbese, Con quest’ultimo ha anche messo al mondo la piccola Luna Marì. Nella tarda primavera del 2022 però la diva argentina è sempre stata vista più vicina a Stefano e ben presto è giunta la conferma dell’idillio ritrovato.

Per la verità i due ci avevano già provato in passato, ma senza risultato. Tuttavia ora pare che si la volta buona. Non per nulla lei ha espresso il suo desiderio di allargare la famiglia, quindi di mettere al mondo un altro bel bambino. Sarebbe il terzo per lei ma il secondo per lui, che si è detto però un po’ restio in tale direzione, pur amando tantissimo fare il papà.

Ora ancora lontani

Tuttavia ora la coppia, dopo averci deliziato di recente a Pasqua con alcuni dolcissimi scatti Social, è ancora lontana. Che cosa sarà mai successo? Niente di grave per il loro amore, semplicemente Belen è stata contagiata dal Covid-19, che ancora serpeggia nelle nostre vite. Ed è per tale motivo che non solo deve stare lontana dal suo Stefano, ma anche dalla TV.

Ecco perché non l”abbiamo vista alla conduzione dell’ultima puntata de Le Iene. La scoperta del contagio è tra l’altro avvenuta poco prima dell’avvio della registrazione, come ha narrato la stessa in un video, che è andato in onda proprio durante la nota trasmissione. Dunque alla bella argentina non è rimasto che indossare una mascherina FFP2 per poi dirigersi a casa a spron battuto e iniziare la cura tramite isolamento.