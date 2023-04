Eros Ramazzotti: altro che nonno! La famiglia si allarga ancora e i fan sognano ad occhi aperti

Eros Ramazzotti, l’amatissimo cantante romano non è solo un meraviglioso nonno. La nuova e lieta novella che scalda i cuori.

È da pochi giorni diventato un nonno rock, il mitico Eros. Difatti la sua figlia primogenita Aurora ha messo alla luce il suo primo figlio di nome Cesare in una rinomata clinica svizzera dove, tanti anni fa, l’ha messa al mondo la sua splendida mamma. Stiamo chiaramente parlando di Michelle Hunziker, oggi ancora una delle showgirl più amate e apprezzate nel nostro Paese.

Tra l’altro poco prima della nascita del figlio, Aury e il suo celebre papà avevano incantato i telespettatori della prima puntata della seconda stagione di Michelle Impossible con duetti canori mozzafiato. Sebbene mamma e papà non siano più una coppia da moltissimi anni, lei è cresciuta felice e serena. Tra l’altro quest’ultimi negli ultimi periodi soprattutto hanno mantenuto uno splendido rapporto ricco di stima, affetto e sincero bene.

Dopo che Michelle aveva concluso anche il suo matrimonio con l’affascinante Tomaso Trussardi, con il quale aveva messo al mondo le piccole Sole e Celeste, in molti avevano iniziato a sognare un ritorno di fiamma con Eros, che tuttavia non c’è mai e poi mai stato. Un chiacchiericcio diventato sempre più pressante quando il settimanale Chi ha iniziato a vociferare della dolce attesa di Aurora, poi confermato dalla stessa diretta interessata.

Nuovo amore e non solo per Eros

Tuttavia, se da un lato Michelle, dopo la conclusione della sua infuocata liason con il sensuale medico Giovanni Angelini, iniziata nella tarda primavera del 2022 e proseguita per tutta estate ,si professa single, lo stesso non si può dire di Eros. L’artista è infatti apparso di recente sui Social con un nuovo scatto intento a baciare dolcemente il suo nuovo amore.

Si tratta della bellissima Dalila Gelsomino, di 34 anni, dunque più giovane di 25 del suo celebre fidanzato. La donna vive dal 2016 in Messico. Qui si occupa di accoglienza e di turismo. I due non si nascondono più e la ragazza sul suo Profilo Ufficiale Instagram condivide tantissimi scatti in compagnia del suo tanto celebre fidanzato.

Un pancino sospetto

I paparazzi hanno iniziato rincorrere la nuova coppia, che ha trascorso altri momenti molto romantici a Milano. Ora Diva e Donna lancia una vera e propria bomba, che ha un sapore molto dolce e romantico. Una lieta novella che scalderà di certo i cuori pulsanti dei numerosi fan, sparsi in tutto il mondo, di Eros.

Se come già poco fa detto, è diventato da pochissimi giorni nonno, pare che un’altra gioia potrebbe ben preso farsi viva all’interno della sua intensa vita di uomo e di immenso artista. Beccato a spasso con la sua meravigliosa Dalila, sorridente e felice come non mai, non si è nascosto dagli sguardi altrui e dall’occhio sempre vigile dei fotografi. I loro obiettivi avrebbero inquadrato delle rotondità alquanto sospette, che fanno pensare che la sua lei sia in dolce attesa.