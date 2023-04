Silvia Toffanin colpita e affondata dall’ex vippona: “Ecco perchè non mi ha invitato a Verissimo”

Silvia Toffanin, la meravigliosa e amatissima conduttrice veneta nel chiacchiericcio. Profondamente colpita e affondata dalla vippona. Il motivo della mancata ospitata a Verissimo.

Silvia Toffanin è ancora oggi una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Bellissima, dolce e sensibile, ha conquistato in men che non si dica i cuori dei telespettatori, sempre più numerosi. Non per nulla il rotocalco Verissimo è uno degli appuntamenti più seguiti di Canale 5.

Lo è grazie non solo alle esclusive che ci regala nel corso di ogni puntata, ma anche alla splendida conduzione della compagna di Pier Silvio Berlusconi. A dimostrazione del fatto che il programma sia tanto amato, ha potuto contare da tre anni a questa parte su un convincente e vincente raddoppio a livello di programmazione.

Difatti non lo troviamo solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio, ma anche della domenica. Per mettere in atto questo cambio è stato necessario cancellare alcuni programmi della D’Urso, rimasta saldamente al timone di Pomeriggio Cinque. Nel suo salotto Silvia incontra tantissimi personaggi del vasto mondo dello Spettacolo e dello Sport.

Le capacità della Toffanin

Tantissime le sorprese che organizza per loro, anche tramite la messa in onda di filmati esclusivi o di videomessaggi di persone a loro molto care che sovente fanno parte della loro vita privata. Se moltissimi decidono di farsi intervistare da lei è perché Silvia possiede una grazia innata e un grande senso di empatia, qualità necessarie che le permettono di entrare in confidenza con l’ospite e farlo sentire a casa.

Ed è per tale motivo che molti hanno accettato il suo invito. Sta di fatto che ora c’è una ex vippona che si è lamentata del fatto che non sia stata invitata alla corte della Toffanin per una bella chiacchierata cuore aperto. Lo ha fatto senza se e senza ma parlando a ruota libera sui Social coi suoi numerosi estimatori. Di chi stiamo parlando?

La contrarietà dell’ex gieffina

Della meravigliosa Nikita Pelizon, vincitrice della settima e assai chiacchierata edizione del GF Vip, da poco conclusasi. Quando un utente le ha chiesto espressamente che cosa ne pensasse della sua mancata ospitata a Verissimo, la sua risposta è stata netta e cristallina: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no”.

In poche parole Pier Silvio Berlusconi ha deciso di evitare ospitate per tuti gli ex partecipanti al GF Vip 7, compresa la vincitrice, per via dell’andazzo un po’ troppo trash che la trasmissione aveva preso. Ed è per tale motivo che sono avvenute nell’ultimo periodo squalifiche a gogo e moltissime reprimende in tale direzione, che hanno scosso i partecipanti.