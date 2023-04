“MORTO DI FAMA”: cavaliere di UeD cacciato via dal famoso programma | Per lui non c’è stato niente da fare

Nella puntata di martedì 11 aprile 2023 del programma televisivo di Uomini e Donne è emerso un retroscena del tutto inaspettato su un cavaliere molto amato dal pubblico. Ecco di chi si tratta.

Il programma di Maria De Filippi appassiona da sempre i telespettatori della Mediaset e il merito è dei partecipanti che si mettono in gioco con i propri sentimenti. Qualcuno, però, non si reca nello studio con nobili intenzioni. Basta menzionare la dama Desdemona, costretta ad andare via perché è emerso che era seduta nel parterre femminile solo per visibilità.

A smascherarla ci ha pensato Armando Incarnato, presente da anni nello studio con lo scopo di trovare l’anima gemella. L’affascinante cavaliere dice sempre ciò che pensa, incurante delle conseguenze, e proprio per questo è spesso preso di mira. Gianni Sperti e Tina Cipollari gli puntano il dito contro, dato che sostengono dell’esistenza di una donna nella sua vita.

La conduttrice ribadisce ogni volta che si menziona la storia d’amore segreta che non è mai arrivata una segnalazione. Nonostante tutto loro non credono alla sua buona fede. Nella puntata in questione Armando ha avuto una discussione con Riccardo Guarnieri perché quest’ultimo si è lamentato di una sua rivista. Il primo ha parlato male del secondo, ma poi l’attenzione si è focalizzata su un pensiero espresso su Gianni.

Il diretto interessato ha iniziato a inveire contro il cavaliere riprendendo delle parole utilizzate in precedenza. La padrona di casa è intervenuta cercando di far capire che sono state mal interpretate. A un certo punto è intervenuta una dama del parterre femminile dando una notizia inaspettata su Armando.

“Preso un mega palo”

In poche parole Aurora ha insinuato che Armando non solo ha un agente, ma avrebbe fatto il provino per il Grande Fratello Vip ed è stato scartato. La tesi dell’agente è stata valorizzata da Riccardo, il quale ha detto di aver visto una foto di lui con un famosissimo agente. Il bel napoletano si è difeso a spada tratta dalle accuse chiedendo alla De Filippi di indagare su quanto è stato detto.

La De Filippi gli ha chiesto di restare perché gli crede e anche se fosse non ci vedrebbe nulla di male. Nel frattempo Alessandro Rosica ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui ha dato il suo parere: “Provino Gf e avrebbe preso un mega palo”.

La reazione del web

Sui social Armando sa che può contare sui suoi fan che gli consigliano di non demordere e che la verità verrà a galla. Dalla sua parte ha la De Filippi, la quale non l’ha mandato via.

Perfino Gianni e Tina gli hanno detto di restare nello studio. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.