È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici sconcertata: intruso si è introdotto negli studi | Scatta l’allarme

Antonella Clerici, puntata alquanto movimentata di È Sempre Mezzogiorno per l’amata conduttrice. È arrivato un intruso.

È lei, Antonella Clerici la regina indiscussa dei fornelli in TV. Donna meravigliosa e dolcissima, ha dimostrato nel corso del tempo di essere una grandissima professionista, con alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Da diversi anni a questa parte ci fa compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno, esattamente qualche minuto prima dell’ora di pranzo, con il suo È Sempre Mezzogiorno.

Qui la troviamo in compagnia dei suoi più fidati collaboratori e dei suoi amati chef che ci propongono squisite ricette da provare a casa nostra nelle nostre cucine e da gustare sia da soli che in compagnia dei nostri cari. Molte di esse tra l’altro trovano spazio nel magazine ufficiale della trasmissione che esce in edicola a cadenza mensile.

Altre ancora le troviamo pubblicate sui volumi di cucina che recano la firma dei rinomati chef e che sono sempre dei grandissimi successi editoriali. Sovente Antonella ama anche ospitare svariati personaggi del mondo dello spettacolo per scambiare con loro quattro chiacchiere non solo in ambito culinario.

L’arrivo dell’intruso in studio

In tale veste abbiamo di recente visto la splendida Gabriella Labate, che ha incantato tutti quanti con la sua bellezza ed eleganza con un completo pantalone rosa molto bello e chic. Le due sono grandi amiche e hanno espresso tutta quanta la loro gioia di essere ancora insieme anche sui Social, dove sono entrambe parecchio attive.

Tuttavia la puntata in cui è stata ospite la moglie di Raffaele Riefoli, in arte Raf, è stata particolarmente chiacchierata anche per via dell’arrivo di un intruso. Un intruso che è stato subitaneamente smascherato non solo dalla Clerici ma anche delle telecamere. Il video della relativa intrusione, nonché alcuni scatti, sono divenuti in men che non si dica virali e hanno suscitato un immenso senso di ilarità.

La reazione di Antonella

L’intruso altro non era che un piccione, che ha voluto far vista ad Antonella, che l’ha presa decisamente sul ridere. Vedendolo ha infatti commentato: “Ci è venuto a trovare nella nostra casa del mezzogiorno: più bosco reale di così”. La storia da lei stessa caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram è stata prontamente condivisa dai suoi estimatori, che la seguono da tanti anni con tanto affetto in televisione.

Lei non può che esserne felice ed entusiasta, oltre che sentirsi appagata dalla vita. Una vita ricca di emozioni e di tanto amore, grazie alla presenza del suo affascinante compagno Vittorio Garrone e della figlia ormai adolescente Maelle, nata nel corso della sua precedente relazione con Eddy Martens. E lei è sempre più bella, sorridente e raggiante che mai.