Michelle Hunziker, se lo fa sfuggire di bocca: Aurora rimarrà di sasso quando lo saprà

Michelle Hunziker è diventata da pochi giorni per la prima volta nonna. Che cosa ne pensa davvero della primogenita Aury come neo mamma.

Il primo in assoluto a darci, oramai mesi e mesi fa, la lieta notizia della prima gravidanza della giovane Aurora Ramazzotti, è stato il magazine Chi. Nel farlo aveva definito sia la meravigliosa showgirl svizzera che il cantautore romano dei nonni rock. Poco dopo è arrivata la conferma da parte della diretta interessata della gravidanza che pian piano ha cercato di tenere aggiornati a riguardo i suoi numerosi estimatori sui Social.

Aurora ha partorito il primogenito in una clinica svizzera, dove è nata lei stessa 26 anni fa. In quel momento dolce e delicato lei è stata particolarmente accanto la sua mamma, ma anche Goffredo Cerza, il suo storico fidanzato nonché papà del bimbo, non l’ha mollata nemmeno un secondo.

Negli scorsi giorni in occasione delle festività pasquali, Aurora ha effettuato la sua prima uscita ufficiale con il suo bebè, optando lei stessa per un look molto casual, sportivo e comodo, con tanto di pile e occhialoni dalla montatura bianca molto spiritosi. Ora come ora la giovane vuole godersi al massimo grado la sua vita di neo mamma.

Michelle, una splendida nonna

La sua meravigliosa mamma, tornata saldamente al timone al livello di conduzione di Striscia, accanto al carismatico Gerry Scotti, ha parlato a lungo di lei nel corso della sua recente ospitata a Verissimo. Il rotocalco di Canale 5, condotto dalla splendida Silvia Toffanin, ha più volte ospitato Michelle per parlare per lo più della sua vita privata, che è sempre un argomento molto ghiotto per le Stampa, visto che è alquanto turbolenta.

Ora come ora la showgirl si è detta single e non interessata a intraprendere nuove relazioni dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi e la sua liason con il bellissimo medico Giovanni Angelini, conclusasi dopo un’estate di fuoco. Adesso è del tutto concentrata sul lavoro e sul suo nuovo ruolo di nonna che la rende molto felice.

La verità su Aury come mamma

Che ne pensa lei della figlia Aurora come mamma? La verità. Michelle ha svelato che, nonostante sia molto giovane, Aurora ha iniziato fin da subito, ovvero dal primo istante che è venuta al mondo e ha tenuto in braccio la sua creatura a diventare mamma al 100%. Ha anche speso meravigliose parole nei confronti di Goffredo Cerza definendo sia lui che Aurora dei super bravi genitori.

Nonostante ciò la Hunziker ha sottolineato che sua figlia la vede sempre come una bambina, anche se oggi, a 26 anni, ed è diventata a sua volta mamma. Felicissime della venuta al mondo del piccolo Cesare le giovanissime zie Sole e Celeste. Ovviamente al settimo cielo anche nonno Eros, che sta vivendo una seconda giovinezza accanto alla giovane fidanzata Dalila, con la quale non si nasconde più.