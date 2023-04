Isola dei famosi, voci clamorose su una partecipante: “Ha i santi in paradiso?” | Che mazzata!

L’Isola dei Famosi sta per tornare in onda su canale 5 e la foto del cast è stata pubblicata su tutte le riviste. Tra i futuri naufraghi c’è uno in particolare che sta facendo discutere. Ecco il motivo di queste polemiche.

Anche quest’anno al timone della conduzione ci sarà Ilary Blasi. I fan temevano che non ci sarebbe stata lei, dal momento che ha avuto un periodo buio causato dalla separazione con Francesco Totti. Invece con grande entusiasmo la notizia del suo ritorno è stata accolta. Accanto a lei ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, il sostituto di Nicola Savino.

Oltreoceano rivedremo Alvin nel ruolo di inviato e di conseguenza si creeranno inevitabilmente i noti siparietti divertenti con la conduttrice. Per quanto riguarda il cast è stato formato e la foto ha fatto il giro del web. Secondo fonti attendibili pare che ai provini sia stata scartata Flavia Vento con la sorella. Probabilmente i suoi continui abbandoni le hanno fatto perdere credibilità.

Successivamente si diceva che le sorelle Elga e Serena Enardu e Gianmarco Onestini fossero stati sostituiti da altri concorrenti. Per questo motivo non sono mancate le polemiche dei diretti interessati. Quelli confermati sono i seguenti: Nathaly Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Corinne Clery, Marco Predolin, Pamela Camassa, Helena Prestes, Crisptopher Leoni, i Jalisse, Cristina Scussia.

Nella lista ci sono anche Fiore Argento, Claudia Motta, Marco Mazzoli e Paolo Noise. Oltre all’ex Suor Cristina sul web un’altra futura naufraga sta facendo discutere. Una nota influencer ha espresso il parere dei suoi follower. Ecco l’Instagram story.

“Non poteva mancare l’amica di…”

Deianira Marzano è l’influencer in questione e sul suo profilo Instagram ha condiviso una storia che riguarda Helena Prestes. Lei è una dei concorrenti ufficiali, nonché amica di Nikita Pelizon. Helena a la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sono molto amiche, in quanto hanno vissuto insieme l’esperienza di Pechino Express.

Secondo l’influencer non sarebbe un caso che lei sia parte integrante del cast del reality della sopravvivenza. Alla fin fine potrebbe aver fatto leva sulle sue amicizie per poter partire per l’Honduras. Per ora non si sa nulla sulla vicenda. Fatto sta che la Marzano ha riportato solo il pensiero del popolo del web.

“Non c’è nulla da raccontare”

Serena Enardu ha subito chiarito come stanno le cose: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di Elga sono fake news…Non è vero, non dovevamo fare l’isola. Non c’è nulla da raccontare, questa è la verità”.

Anche Gianmarco ha smentito la sua partecipazione ai microfoni di Fanpage.it. Tuttavia si è letto pure che Pier Silvio Berlusconi abbia modificato all’ultimo il cast per determinati motivi. Quale sarà la verità? Per scoprirlo non ci resta che attendere.