“Mi sembrava un uomo invece è Sonia”: Bruganelli ‘umiliata’ dai fan dopo queste foto | Commenti disgustosi

Sonia Bruganelli dopo aver postato sui social queste foto è stata umiliata dai fan, ricevendo dei commenti disgustosi. È stata paragonata addirittura ad un uomo, per non parlare del resto che gli è stato scritto.

La moglie di Paolo Bonolis, ha postato delle foto sui social che hanno generato dei commenti disgustosi da alcuni suoi fan che l’hanno umiliata senza il minimo tatto. C’è chi l’ha paragonata addirittura ad un uomo, generando sicuramente tristezza in Sonia Bruganelli.

Gli haters si sa, sono forti dietro ad uno schermo, ma davanti, “face to face” non avrebbero il coraggio neanche di guardarla negli occhi Sonia Bruganelli. Eppure questi “leoni da tastiera”, probabilmente frustrati e insoddisfatti della loro vita, non perdono tempo di insultare e giudicare, non solo i personaggi famosi, ma anche le altre persone attive sui social.

Il botta e risposta con Tavassi

Il Grande Fratello Vip si è concluso da pochi giorni ma ancora il malessere che si era generato all’interno della Casa più spiata di sempre, non intende placarsi. L’opinionista Sonia Bruganelli, durante questa edizione ha detto, “senza peli sulla lingua” tutto quello che pensava su tutti i concorrenti, a volte in maniera molto brusca.

Come lei stessa ha dichiarato in una recente intervista: “Ho detto sempre la mia, senza nascondermi. E nessuno deve offendersi, perché in quei momenti io ho parlato a dei concorrenti non a delle persone”. In merito alle parole di Sonia Bruganelli su Edoardo Tavassi, definito dalla moglie di Bonolis come “manipolatore“, il diretto interessato, una volta terminata l’esperienza del reality, aveva dichiarato: “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro, mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione su certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa, perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno”.

Ovviamente la replica della Bruganelli non è tardata ad arrivare, in quanto ha recentemente dichiarato: “…Ho conosciuto Tavassi quando è entrato nella casa perché non lo avevo seguito all’Isola dei Famosi. Mi è sembrato da subito un personaggio molto divertente ed ero convinta che potesse vincere. All’inizio ho fatto il tifo per lui… [poi n.d.r.] è cambiato e nelle sue battute ho iniziato a intravedere un secondo fine come se lui volesse formare un gruppo con altre persone per accattivarsi la simpatia del pubblico…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Gli insulti a Sonia Bruganelli

Dopo aver terminato l’esperienza al Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha deciso di concedersi un momento di relax, facendosi immortalare mentre pratica Wakeboard. Queste foto hanno generato una serie di commenti disgustosi verso la Bruganelli, la quale è stata umiliata dai suoi fan.

Se in molti l’hanno appoggiata per il coraggio nel praticare uno sport così difficoltoso, gli altri l’hanno insultata per via del suo aspetto, in particolare per i suoi “coscioni”, come gli ha postato un hater. C’è chi addirittura l’ha definita un uomo, altri l’hanno derisa per la sua taglia. Sicuramente la Bruganelli avrà letto questi commenti mentre sorseggiava champagne dal suo yatch privato mentre i “poracci rosicavano”.