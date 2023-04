“Ma come si è conciata”: Diletta Leotta vestita così a Pasqua | “Tutta bella, tranne…”

Diletta Leotta non è passata inosservata il giorno di Pasqua per via della condivisione di una foto su Instagram. Qualcuno si è soffermato su un dettaglio.

E’ un periodo ricco di soddisfazioni per la conduttrice di Dazn non solo per questioni professionali, ma anche per la gravidanza. Nell’ultima puntata di Felicissima sera si è mostrata con un bel pancino, ma pur sempre bellissima. Pio e Amedeo hanno ironizzato sul ruolo di madre che a breve le calzerà a pennello e lei è stata al gioco senza battere ciglio.

Presto renderà padre il calciatore tedesco Loris Karius della squadra Newcastle United Football. Secondo fonti attendibili si sarebbero conosciuti a una cena di amici in comune a Londra e da allora sono inseparabili. Spesso viaggiano con l’aereo per recarsi l’uno dall’altra. Il bel 29enne ha trascorso le vacanze di Natale a Catania, luogo di nascita della fidanzata.

Anche se stanno da poco insieme, hanno già le idee chiare sul loro futuro. I fan sono felici per lei, soprattutto per via dell’ultima relazione finita male della Leotta con Can Yaman. I due parlavano addirittura di matrimonio, in quanto lei volò in Turchia per conoscere la famiglia di lui. Poi all’improvviso hanno annunciato la separazione.

Ed ecco che adesso è alle prese con l’arrivo della cicogna. La maternità l’ha resa ancora più bella. Ha svelato che non ha mai avuto a che fare con i neonati e lo stesso discorso vale per Loris. Non sarà facile all’inizio, però sanno che potranno contare sui propri cari. Di recente la conduttrice ha mostrato le sue rotondità sui social, eppure qualcuno si è soffermato su altro e non ha esitato a commentare.

Il giudizio negativo sull’outfit

In questi giorni Diletta Leotta è stata a Noto, in Sicilia. Ha condiviso un post che racchiude tre foto in cui mette in risalto la sua bellezza. Ha indossato un vestitino rosso che ha aderito alle sue forme giunoniche. Ha ricevuto tanti complimenti, ma un utente social ha avuto da ridire.

Secondo il parere di quest’ultimo gli stivali neri di gomma hanno rovinato l’outfit. Probabilmente avrà considerato inappropriato il fatto di abbinare un vestito primaverile con scarpe invernali. A prescindere da questo particolare, tutti i follower hanno speso solo parole positive.

Il sesso del bambino

Sul web la Leotta ha condiviso una foto con il fidanzato e il cagnolino con alle spalle dei palloncini rosa e in primo piano una torta che ha un fagottino rosa. Non ci sono dubbi: accoglieranno nella loro vita una bambina.

I fan non vedono l’ora che arrivi il lieto evento. Nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata madre in così poco tempo. Del resto quando si incontra il vero amore tutto avviene in modo estremamente naturale.