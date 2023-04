Trono Over, brutto incidente stradale per il cavaliere: panico e paura per i fan

Brutto incidente stradale per il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, il quale con un post allarmante ha scatenato il panico e la paura tra i suoi fan. Cosa sarà successo e come sta adesso l’uomo?

Un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha terrorizzato il web. Brutto incidente stradale per l’uomo il quale ha suscitato paura e panico tra i suoi fan con quelle parole che hanno “gelato il sangue” a tutti. Il dating condotto da Maria De Filippi può piacere o meno, ma quando si parla di salute bisogna avere sempre il massimo rispetto, a prescindere dal personaggio coinvolto.

Questi eventi così traumatici sono quelli che ti fanno realmente apprezzare la vita che hai e ti fanno capire quali sono le cose importanti e chi sono le persone da cui non vorresti mai separarti. Questi “episodi sveglia” sono quelli che mettono in discussione tutta la tua vita finora vissuta, grazie a questi momenti puoi capire se devi cambiare o meno il tuo modo di essere e questo il cavaliere lo sa molto bene.

Grosso litigio tra la dama e il cavaliere del Trono Over

Gli animi durante il dating condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, si scaldano sempre. I litigi tra i tronisti, il pubblico e gli opinionisti sono all’ordine del giorno. Quello avvenuto qualche ora fa però è talmente “brutto” che il cavaliere ha minacciato addirittura di andarsene e lasciare il programma. La lite è scoppiata tra Armando Incarnato e Aurora Tropea, la quale a sua volta viene spalleggiata da Riccardo Guarnieri.

In pratica Aurora ha accusato Armando di partecipare al programma solo per ottenere visibilità, di avere un manager che gli consiglia come atteggiarsi e di aver partecipato ai provini per il Grande Fratello Vip, L’Isola dei famosi e Temptation Island. Alle accuse della dama del Trono Over sono seguite poi quelle del cavaliere Guarnieri il quale ha confermato di aver addirittura visto una foto di Incarnato e del suo manager.

Un Armando furioso ha così dato in escandescenza mentre Tina Cipollari distribuiva biscotti ai presenti. Il Cavaliere alla fine ha dichiarato: “Dovete andare a chiedere se ho fatto il provino per il Grande Fratello, Temptation island e l’Isola. Fino a quel momento io me ne vado perché non ce la faccio più. Non mi serve né il Grande Fratello e né l’Isola dei Famosi”.

Il tronista e il brutto incidente

Un altro cavaliere o meglio ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne se l’è vista brutta. Le sue parole hanno generato panico e paura tra i suoi fan i quali non hanno ancora capito cosa sia successo di preciso. In pratica, Diego Tavani ha dichiarato di aver avuto o di aver evitato (non è ancora chiaro) un brutto incidente stradale e di essere sopravvissuto per miracolo, ringraziando la vita per la seconda possibilità che gli ha dato. Ha poi concluso parlando di suo figlio e del fatto che avrebbe potuto vederlo crescere.

Ecco le parole scritte in una storia di Instagram da Diego Tavani, intitolata “Miracolo”:

“Questa notte… Due fari… lo stritolio delle gomme… Un rumore forte… Il buio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso… Ancora posso vedere mio figlio crescere”.