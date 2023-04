Enrico Papi, asfaltato da Ilary: “E’ molto più anziano di me e…” | Bomba a poco tempo dall’Isola dei famosi

Bomba a pacco tempo direttamente dall’Isola dei famosi, Ilary Blasi asfalta senza troppe “mezzi misure” Enrico Papi, la quale lo accusa di essere molto più anziano di lei. Cosa avrà voluto dire? Non è adatto per lavorare con lei?

Due concorrenti scartati non ci stanno!

Lunedì 17 aprile partirà la diciassettesima edizione del reality l’Isola dei famosi, capitanata come ormai da diverse stagioni da Ilary Blasi, con Alvin come inviato e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Per quanto riguarda il cast dei partecipanti, i loro nomi sono stati al centro della polemica in questo periodo per via della manovra sul “politicamente corretto” portata avanti da Pier Silvio Berlusconi.

Se non ci saranno altre modifiche, ufficialmente prenderanno parte all’Isola dei Famosi, Fiore Argento, Andrea Lo Cicero, Corinne Cléry, Marco Predolin, Pamela Camassa, Helena Prestes, Paolo Noise, Marco Mazzoli, Cristopher Leoni, Nathalie Caldonazzo, Claudia Motta, Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone, Simone Antolini e i Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Due dei presunti nomi che sono stati cacciati dal casting per evitare “trash e volgarità” sono stati, Serena Enardu e Gianmarco Onestini. Siccome in questi giorni ci sono state tante chiacchiere su di loro, i due hanno dichiarato che si tratta solo di fake news in quanto non sono mai stati né contatti né hanno mai pensato loro di partecipare al reality della Blasi.

Ilary Blasi contro Enrico Papi

Durante una recente intervista, la conduttrice dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha lanciato una bomba a tempo contro il suo collega Enrico Papi, asfaltandolo di brutto. Ecco che cosa ha dichiarato la Blasi in merito:

“Enrico fa televisione da anni, conosce bene il mestiere. Lui è tanto più anziano di me, lo scriva (ride, ndr). Mi ricordo che, da piccola, lo vedevo nei suoi primi programmi ed era irriverente, cinico, mi piaceva quello spirito, deve trovare il giusto mix”.

Ovviamente come avrete potuto capire, la Blasi scherza sul suo collega Papi, in quanto sembra essere molto felice di poter finalmente lavorare con lui a questa nuova edizione dell’Isola dei famosi.