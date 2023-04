Armando Incarnato, per lui è l’inizio della fine: la redazione ora ha scoperto tutto | Maria è esausta

Uomini e Donne, Trono Over, l’affascinante cavaliere Armando Incarnato ancora una volta nella bufera. Ormai è stato smascherato. La redazione ha scoperto tutto quanto.

Da quando diversi anni fa ormai il dating show più amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana ha introdotto il Trono Over, le vicissitudini tra dame e cavalieri hanno catalizzato l’attenzione di numerosissimi telespettatori, compresi quelli della prima ora. Molti di loro sono diventati volti storici e imprescindibili del programma che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Canale 5.

Tra le più storiche dame c’è da annoverare la splendida Gemma Galgani, con bel 12 anni di presenza che, nonostante le batoste prese, continua a sognare il grande amore e il principe azzurro. Molte storie nate in studio hanno avuto happy ending con tanto di matrimonio, che hanno fatto sognare i più.

Alcuni partecipanti poi sono usciti dalla trasmissione per vivere alla luce del sole la loro storia e per constatare se era vero amore, o solo una mera illusione. Questo è certamente il caso di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che sono sempre più innamorati che mai. Ora però a tenere banco è l’abbandono di Armando Incarnato, che per tanti anni è stato uno dei punti cardine del Trono Over.

Armando, un nome molto scottante

Uomo molto affascinante e dotato di una parlantina sciolta e dal carattere decisamente pepato, è sovente protagonista di pesanti battibecchi, non solo con Tina Cipollari e Gianni Sperti, storici opinionisti del programma, ma anche con altri partecipanti del dating show. Ora come ora i suoi più acerrimi nemici in studio sono stati Aurora Tropea e Riccardo Guarnieri.

Essi l’hanno accusato di amare la ribalta, il volersi mettere in mostra e farsi tanta pubblicità La dama ha poi rivelato che lui avrebbe anche fatto i provini per il GF Vip. Tuttavia pare che non siano andati a buon fine. Sta di fatto che a quel punto è intervenuta Queen Mary a specificare che prima di fare provini per altre trasmissioni, doveva avvertire la redazione di Uomini e Donne.

Due dame contro di lui

Ora Armando è nel caos più totale per le dichiarazioni di alcune dame, quali Veronica Ursida e Pamela Barretta, che hanno aperto il rubinetto nelle Stories dei loro rispettivi Profili Ufficiali Instagram. Le due non hanno lesinato parole molto dure nei confronti di Incarnato, sottolineando che lui non sia tanto gentile come voglia far sembrare.

Inoltre la Barretta ha sostenuto che Armando avrebbe sempre parlato male della redazione, aggiungendo che in effetti sia molto interessato a partecipare ai vari reality come l’Isola Dei Famosi e non solo il GF Vip. La Ursida ha poi sostenuto che lui abbia indubbiamente qualcosa da nascondere e che se non lo ha, significa che sia solo una serpe velenosa e cattiva. Si attendono ora le repliche dell’affascinante cavaliere.