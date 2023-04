“La caccerei a calci nel sedere”: Alfonso Signorini non la vuole più vedere | È guerra aperta

Alfonso Signorini, dopo la conclusione della chiacchieratissima e complessa settima edizione del GF Vip, spietato più che mai. Le sue dichiarazioni al vetriolo che sconvolgono.

È stata decisamente un’edizione molto pepata e che ha dato fin da subito molto filo da torcere agli autori, la settima del padre di tutti i reality in versione vip. Il suo conduttore, l’affascinante e carismatico Alfonso Signrini, ha poi avuto tantissime gatte da pelare, fin dal suo fischio d’inizio.

Dapprima con il chiacchieratissimo caso Marco Bellavia e poi con tanti altri casi di bullismo verificatisi dentro la Casa. Non sono poi mancate tantissime diatribe che hanno sconvolto i più. Tantissimi insulti come altri comportamenti fuori dagli schemi hanno poi costretto Pier Silvio Berlusconi ad intervenire a gamba tesa e a chiedere ai concorrenti di cambiare registro.

Questo non solo per quanto concerneva il linguaggio, ma anche gli outfit. Hanno così poi preso il via eliminazioni e squalifiche a gogo. Inoltre è nata la decisione di non far partecipare ai salotti TV, Verissimo in primis, i partecipanti a tale edizione, compresa la sua vincitrice, la bellissima Nikita Pelizon. Quest’ultima, insieme ad Antonella Fiordelisi è sempre risultata nelle classifiche tra le preferite del grande pubblico.

Signorini agguerrito più che mai

Tuttavia ora il giornalista è tornato nuovamente a far parlare di sé, non per la sua conduzione nel noto programma, bensì per alcune sue dichiarazioni rilasciate sul suo settimanale Chi, che ogni settimana in edicola ci regala grandissime esclusive. Nel suo lungo pensiero ha parlato di rispetto e di buonsenso che talora, a suo avviso, manchino fin troppo spesso all’interno di molte vite.

Ovviamente le sue parole non sono affatto passate inosservate e hanno fatto fin da subito fatto parlare , anche sul Web, dove sono state riprese e diventate in men che non si dica virali. In particolare Signorini se l’è presa con una scrittrice che avrebbe pubblicato un tweet poco elegante e lusinghiero nei confronti di Silvio Berlusconi, che sta tutt’ora lottando tra la vita e la morte in un letto in terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

Lui la caccerebbe via

La scrittrice in questione è Daniela Collu, che pubblica per la Mondadori, di proprietà di Marina Berlusconi, l’adorata figlia dell’ex Premier. A quel punto Signorini ha ammesso che se fosse lui l’editore della scrittrice, dopo la sua pubblicazione, che tra l’altro poi ha cancellato chiedendo scusa, l’avrebbe cacciata dalla Mondadori a calci nel sedere.

Tuttavia il giornalista ha anche sostenuto che essendo Marina Berlusconi una vera e propria signora, non arriverà mai a fare ciò, che secondo lui sarebbe tuttavia doveroso fare, vista la grande mancanza di rispetto che la Collu ha dimostrato con il suo tweet, che successivamente ha poi cancellato.