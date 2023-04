Samu Segreto in lacrime dopo Amici: la colpa è di Beppe Fiorello | Tutti si stringono a lui

Il ballerino di Amici 22 Samu Segreto scoppia in lacrime. La colpa? Tutta quanta del bravo Beppe Fiorello. Il racconto dei fatti.

Ha lasciato decisamente il classico amaro in bocca l’uscita dalla scuola più amata d’Italia del ballerino Samu Segreto, indubbiamente uno dei personaggi più in vista del padre di tutti i talent nell’edizione 2023. Uscire poi nel corso del serale a un passo dalla tanto attesa finale può essere considerata una sorta di smacco per i concorrenti, che hanno sudato tantissimo per arrivare fino lì.

Sconvolti poi i suoi numerosi estimatori che ora lo seguono con maggiore attenzione sui Social, in particolare su Instagram. Il ballerino è stato molto felice dell’esperienza TV alla corte di Queen Mary che gli ha permesso non solo di crescere professionalmente parlando, ma anche di farsi conoscere ad ampio raggio dal grande pubblico e anche dagli addetti ai lavori.

Tuttavia Samuele non è solo un vero talento della danza, ma un artista a tuttotondo, nonostante la sua giovane età. Mentre lui si trovava ancora all’interno della scuola della De Filippi, fuori si parlava moltissimo di lui. Non solo per la sua partecipazione al noto programma di Canale 5, ma anche per altri motivi non legarti alla sua vita privata, della quale si sa ben poco, bensì professionali e artistici.

A parlare è un grande attore nostrano

Le dichiarazioni al riguardo sono state fatte sia sui Social che in televisione da uno degli attori più apprezzati dagli italiani di ogni età. Un vero punto di riferimento per la fiction, ma anche per il grande Cinema, che ha saputo dimostrare di essere un attore con la “A “maiuscola, interpretando sia ruoli brillanti che drammatici, che sono sostanzialmente il suo pane quotidiano.

Stiamo chiaramente parlando di Beppe Fiorello, che durante una sua ospitata a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha parlato del suo primo film da regista, intitolato Stranizza D’Amuri. Nel parlare della sua pellicola il regista ha anche rivelato i nomi dei suoi giovani protagonisti. Il primo è Gabriele Pizzurro, mentre il secondo nome fatto era quello proprio di Samuele Segreto.

Una nuova stella del Cinema

Nel fare tale rivelazione, ha ricordato che, in quel preciso momento il giovane era impegnato alla corte di Queen Mary, dove era ancora per altro in gara. Una volta uscito dal programma, Beppe ha voluto fargli una bellissima sorpresa, mandandogli uno speciale saluto sui Social e ricordandogli che ben presto avrebbe incominciato anche lui il tour promozionale del film assieme al cast.

Samuele, dopo aver visto la pellicola in sala, durante il famoso tour sopracitato, è scoppiato in lacrime di gioia. Successivamente ha incontrato i suoi estimatori per il classico rito di foto e autografi, apparendo senza ombra di dubbio molto emozionato e felice. È forse dunque nata una nuova stella del Cinema italiano?