“Chanel, amante del mio fidanzato”: la reazione di papà Francesco Totti è spietata e incontrollata

Chanel viene accusata di essere l’amante del suo fidanzato e papà Francesco Totti si arrabbia, la sua reazione è spietata. A prescindere da tutto quello che è successo con la sua ex moglie, Ilary Blasi, Totti rimane sempre un padre amorevole e protettivo verso i suoi tre figli.

Francesco Totti si è arrabbiato e questa volta non c’entra la sua ex moglie Ilary Blasi, ma sua figlia Chanel in quanto è stata accusata di essere l’amante del suo fidanzato e papà interviene. La sua reazione è spietata, come un super eroe, “Er Pupone” ha indossato il suo mantello ed è corso a salvare la reputazione di sua figlia.

Anche se Francesco Totti non vive più con i suoi figli, l’amore di un padre per la sua prole non finirà mai, cambiano le mogli ma i figli rimangono (in teoria). L’accusa che hanno rivolto a sua figlia per Francesco è totalmente infondata, chi avrà ragione?

Si parlerà di Francesco Totti?

Insistenti rumors sostengono che domenica 16 aprile a Verissimo da Silvia Toffanin ci sarà Ilary Blasi come super ospite. Sarebbe la prima volta che la donna verrebbe intervistata dopo la rottura dal suo ex marito, Francesco Totti. In molti ipotizzano che la Blasi potrebbe finalmente dichiarare qualcosa in più sul suo ex, nonché parlare del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller.

Ormai sia lei sia Francesco Totti con Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto, quindi sarebbe interessante scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova vita di Ilary Blasi. Ovviamente ancora non c’è nulla di certo, non si sa neanche se sia vero o meno che la Blasi si farà una chiacchierata con la Toffanin. Non ci resta quindi che attendere informazioni più certe in merito.

Chanel Totti nella bufera

Chanel Totti è stata accusata di essere un’amante e di aver iniziato la sua relazione con il fidanzato dell’influencer, quando i due stavano ancora insieme. Papà Francesco Totti non ci sta a lasciare che qualcuno infanghi la reputazione di sua figlia e interviene, la sua reazione è spietata.

Partiamo dall’inizio, in pratica l’influencer Martina De Vivo, ha accusato pubblicamente sul suo canale TikTok, Chanel Totti di averle “rubato” il fidanzato Christian Babalus, nonchè padre di sua figlia. Secondo la De Vivo, quando Chanel e il suo compagno hanno iniziato a frequentarsi i due stavano ancora insieme, in quanto lei aveva da poco partorito la bambina. Ha accusato sia Chanel di non avere valori e anche i suoi genitori di non averle insegnato l’educazione. A tal proposito è quindi intervenuto Babalus il quale ha dichiarato: “La verità è che quando lei ha trovato la chiamata di Chanel, io ero già andato via di casa, di mia spontanea volontà e non a causa di Chanel. Bensì per proteggere mia figlia dalle continue discussioni…”.

Ovviamente non poteva non mancare la reazione dell’uomo più importante della vita di Chanel, cioè suo padre Francesco, il quale durante il concerto di Eros Ramazzotti, inquadrando la figlia da sola a fianco a lui ha dichiarato: “Ecco il fidanzato nuovo. Il fidanzato di Chanel, eccolo”, ovviamente non c’era nessuno al suo fianco. La De Vivo avrà capito la frecciatina?