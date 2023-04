“Ha iniziato a sanguinare e mi sono impressionata”: volto Mediaset sconvolta dal tumore

Volto Mediaset sconvolta dal tumore, appena ha visto scorrere il sangue si è impressionata. Non so in quanti sarebbero riusciti a mantenere il “sangue freddo”, ha dovuto prendere una scelta e ha dovuto prenderla velocemente.

Ha iniziato a sanguinare e il noto volto Mediaset si è impressionata, sconvolta dal tumore e dalla reazione dei suoi cari, il personaggio famoso ha dovuto prendere una decisione veloce e risolutiva. Molte volte la paura ci blocca ma lei ha reagito anche se la situazione era tragica.

Quando nella vita entra un tumore, si convive con la paura, è difficile andare avanti soprattutto se l’esito coinvolge direttamente le persone che più hai a cuore e lo sa bene il noto personaggio Mediaset che ha dovuto fare i conti con tutto il suo coraggio.

La presa di posizione di Mediaset

È il primo anno che Pier Silvio Berlusconi e tutto il suo staff di Mediaset si è veramente vergognato del reality del Grande Fratello Vip. Generalmente è uno dei programmi di punta per quanto riguarda lo share degli ascolti, ma quest’anno non è così. Tutta l’emittente televisiva vuole allontanarsi il più possibile da questi mesi del GF Vip.

Rispetto agli altri anni, come in molti hanno notato, non si vede più nemmeno un gieffino in televisione, nessuna ospitata nei vari programmi Mediaset, né dalla D’Urso né dalla Toffanin. Generalmente a Verissimo uno ad uno gli ex gieffini venivano ospitati e intervistati, quest’anno l’ultimo concorrente che ha ricevuto l’invito è stato Antonino Spinalbese a marzo poi più nessuno.

Come si può vedere i Donnamaria, la Pelizon e tutti gli altri non sono mai apparsi in tv, come se Mediaset volesse cancellare questi mesi di scandalo. Quello che è certo è che le regole sono cambiate, come si può vedere dalla stretta che ha subito L’Isola dei famosi. Siamo sicuri che non ci sarà mai più un’edizione del GF come quella di quest’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Micol Olivieri (@micololivieri_)

Una brutta storia per il noto personaggio Mediaset

Micol Olivieri, la nota attrice Mediaset, conosciuta principalmente per il suo ruolo di Alice ne, I Cesaroni, ha rivelato di aver vissuto momenti terribili per via della caduta avvenuta ai danni di sua figlia Arya insieme al suo amato cavallo, Zucchero. L’animale fa parte della famiglia, è per la Olivieri un terzo figlio, come ha lei stesso raccontato.

Solo chi ha un animale può capire infatti, l’affetto e l’amore che si instaura con loro e il terrore che ci toglie il respiro al solo pensiero di perderli. Zucchero sotto l’addome ha un tumore benigno, dopo la caduta il suo addome ha cominciato a sanguinare e l’attrice si è spaventata molto, anche per via della disperazione della figlia.

Ecco cosa ha dichiarato Micol Olivieri: “…Mia figlia Arya ha pianto tantissimo, aveva gli occhi gonfissimi. Infatti, ha più volte detto che “non può permettersi che il suo cavallo stia male”. Mi ripeteva: “Io gli sto facendo del male mamma, come faccio?”. Fortunatamente la tempestiva chiamata dell’attrice al veterinario, ha permesso che gli venissero somministrate in tempo le cure e adesso il povero Zucchero sta decisamente molto meglio.