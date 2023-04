La nuova casa dei Ferragnez nasconde un segreto: dopo la crisi c’è spazio solo per il lusso

Chiara Ferragni e Fedez a breve andranno a vivere nella nuova casa. Gli utenti social più attenti hanno notato un particolare che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose del momento mentre Fedez è un affermato cantante del panorama della musica italiana. La prima è partita dal nulla per arrivare a costruire un vero impero economico digitale-imprenditoriale. L’altro si è fatto amare proponendo dei brani inediti di volta in volta. In poche parole…è una coppia che piace.

I fan hanno temuto il peggio quando i due hanno optato per il silenzio dopo l’episodio del bacio che Rosa Chemical ha dato a Fedez cogliendolo alla sprovvista. Si stava parlando di una crisi coniugale che poteva sfociare nel divorzio. Per questo motivo i diretti interessati sono intervenuti per smentire questo pettegolezzo.

Frutto del loro amore sono Leone e Vittoria che hanno portato tanta allegria in casa ed è proprio per loro che è stata valutata l’idea di cambiare abitazione. Si trova di preciso a Citylife tra le case più lussuose del capoluogo lombardo ed è dotata di una vista mozzafiato.

Gli utenti social più attenti hanno notato un dettaglio che potrebbe essere stato fondamentale per la scelta della nuova casa. La famiglia dovrebbe andare a vivere lì entro l’anno corrente, ma per ora quest’informazione è avvolta nel manto del mistero.

Un ambiente immerso nel lusso

Essendo un personaggio pubblico, la Ferragni condivide la sua quotidianità sui social ogni giorno e nemmeno stavolta ha fatto eccezione. Ha condiviso gli scatti della nuova casa situata all’interno delle Residenze Libeskind, un palazzo moderno interamente bianco con balconi che danno una bella vista sullo skyline di Milano.

Andando nello specifico, è un attico con enormi finestre che permettono alla luce di illuminare l’ambiente. C’è anche una terrazza ampia, ma la piscina nel condominio è solo uno dei servizi lussuosi che la struttura offre. I lavori non sono ancora terminati, però si dice che a breve gli impianti e gli infissi saranno ultimati.

“Niente valigia al ritorno”

In questi giorni il cantiere non è stato sotto la sorveglianza della Ferragni perché è volata giorni fa con destinazione Sudafrica. Ha condiviso ogni momento su Instagram per aggiornare i follower su tutto. Quest’ultimi sono venuti a conoscenza del fatto che ha perso anche la valigia in aeroporto.

L’episodio si è verificato anche all’andata. Per questo motivo l’influencer non ha esitato a taggare la compagnia aerea in alcune Instagram story, di conseguenza in tanti si sono mobilitati per ritrovarla.