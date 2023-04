Alberto di Monaco al settimo cielo: cicogna in arrivo in casa sua | Ora è ufficiale

Alberto di Monaco è al settimo cielo per via della lieta notizia, cicogna in arrivo a casa ora è ufficiale. Il reale si appresta ad affrontare sicuramente con un altro spirito, la sua permanenza in Italia.

Cicogna in arrivo, ora è ufficiale e Alberto di Monaco è al settimo cielo. Un bambino a Palazzo porterà sicuramente un po’ di buon umore in quanto i rapporti con la famiglia di Monaco sono sempre stati tesi fin dagli esordi. È inutile ricordare l’astio e il gelo che caratterizza ogni loro incontro.

Nonostante siano passati quasi 20 anni dalla morte del Principe Ranieri, padre di Alberto, Stèphanie e Carolina, il dolore nel cuore dei suoi figli è ancora grande e i tre ogni anno nel giorno del suo anniversario di morte, gli dedicano una messa per omaggiare il suo ricordo. Questo evento permette di riunire quasi sempre tutta la famiglia di Monaco in un’unica stanza, possibilmente senza litigare.

Il viaggio in Italia di Alberto di Monaco

Charlene e Alberto di Monaco sono arrivati da qualche ora in Italia per i festeggiamenti del 160° anniversario della creazione dell’Ambasciata di Monaco a Firenze. Durante la loro permanenza nel capoluogo toscano, i reali hanno un’agenda fitta d’impegni, in quanto oltre a presenziare ad eventi istituzionali, parteciperanno ad eventi pubblici e al gran galà dove gli verranno consegnati alcuni ritratti della famosa Grace Kelly (madre di Alberto).

Inoltre Alberto e Charlene di Monaco incontreranno grandi celebrità, tra cui il famoso tenore Andrea Bocelli con cui sono amici di vecchia data. Saranno poi ospiti ad una cena di beneficienza dove saranno presenti oltre 300 invitati, i quali ceneranno nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.

Il lieto evento di Charlene e Alberto di Monaco

Alberto di Monaco è al settimo cielo in quanto pare sia ufficiale, la cicogna è in arrivo a casa sua. Da rumors sempre più insistenti, Charlene sarebbe incinta, dopo 9 anni dalla nascita dei gemelli Jacques e Gabriella, pare stia per arrivare un terzo erede per il figlio del Principe Ranieri. Per il momento da Palazzo non è stata confermata o smentita nessuna voce e questo ha iniziato a fomentare i sospetti che sia la verità.

Oltre al vestito super abbondante che Charlene ha indossato durante la sua ultima apparizione in pubblico, per la prima volta lei e la sua famiglia non hanno posato nella tipica cartolina di auguri di buona Pasqua. Probabilmente la moglie di Alberto di Monaco non voleva far vedere quelle curve sospette che hanno fatto tanto chiacchierare durante la messa di commemorazione del suocero.

Quello che è certo è che i due reali di Monaco amano i loro figli, come aveva dichiarato Alberto in una precedente intervista:

“Jacques e Gabriella non sono mai stati particolarmente vivaci. Li lascio fiorire e aprirsi al mondo. Sono molto allegri, molto curiosi e abbastanza accomodanti. Charlene e io, non dobbiamo rimproverarli molto”.