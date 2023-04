Federico Fashion Style, il vero motivo della rottura con Letizia: “Purtroppo ho capito tardi che…”

Federico Lauro, famoso come Federico Fashion Style, ha condiviso un post sul profilo Instagram dove si è lasciato andare in un lungo sfogo. Ecco cosa ha scritto.

Federico Fashion Style è il famoso parrucchiere dei vip del mondo dello spettacolo. Tra le sue clienti si possono menzionare Giulia De Lellis e Valeria Marini. Quest’ultima, per esempio, è stata l’ospite d’onore di una festa che l’uomo ha organizzato a Natale in una splendida location di Napoli.

Tante donne si recano nei suoi saloni di bellezza sparsi nella penisola italiana. Ha anche accolto i telespettatori di Real Time nel luogo dove lavora quotidianamente nel programma Il salone delle meraviglie. Allo stesso tempo è un personaggio televisivo contattato anche per ricoprire il ruolo di opinionista. Ultimamente, per esempio, con Soleil Sorge e Antonella Elia è stato un giudice de La pupa e il Secchione Show.

Per quanto riguarda la vita privata non ha vissuto bei momenti per via della separazione con Letizia Porcu, la donna che gli è stata accanto per tanto tempo e che lo ha reso padre di una splendida bambina. Dopo qualche mese dalla rottura lei è uscita allo scoperto con una nuova fiamma, ovvero Vincent Arena.

Ne parlò tempo fa a Verissimo con Silvia Toffanin con le lacrime agli occhi. Oggi pare che abbia accettato l’accaduto. Con un post su Instagram ha svelato cosa ha causato il loro addio. Il pensiero riportato nella didascalia non lascia dubbi.

“Il tempo sarà giustiziere”

“Spero che in quest’uovo ci sia come sorpresa la mia felicità, la mia rivincita e la mia rinascita! Basta poco, non vorrei regali costosi, ma vorrei tornare solo a sorridere tenendo stretto nella mano mia figlia! Lei è per me la mia essenza di vita, l’unica persona al mondo che posso dire ti amo, l’unica persona al mondo della quale mi posso fidare, l’unica che vorrei vedere l’ultimo giorno prima di andare via…Tu sei la mia vita piccola Sophie…“.

Poi nelle ultime righe si può leggere: “Non fidatevi mai di chi vi fa sembrare di essere un angelo, fidatevi soltanto di chi è leale e di chi dice le cose in faccia! Purtroppo l’ho capito tardi, ma non è mai troppo tardi per rimediare! Il tempo sarà giustiziere!”.

Il sostegno dei fan

Nella foto Federico riceve un bacio dalla sua piccola, colei che ama e amerà immensamente per sempre. Ha lasciato intendere che è stato ingannato, ma fa leva sul fatto che solo il tempo rimedierà a tutte le ferite.

Per fortuna può contare sui fan che lo sostengono da sempre. D’altronde è anche grazie alla loro calorosità che l’hair stylist è riuscito a superare un momento della sua vita così drammatico.