Demet Ozdemir, la notizia fa soffrire i fan: non è più riuscita a tenerlo segreto | Tristezza infinita

Demet Ozdemir è al centro delle polemiche per via del suo matrimonio. Ecco cosa ha riferito l’investigatore dei social Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram.

Demet Ozdemir si è fatta conoscere dal pubblico italiano per aver indossato i panni della dolce Sanem nella soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno in onda qualche anno fa su canale 5. Con il collega Can Yaman ha appassionato con la storia d’amore dei due personaggi principali che hanno interpretato. Infatti si spera in una seconda stagione ancora oggi.

La loro complicità sul set ha fatto pensare a un’ipotetica coppia nella quotidianità, ma subito dopo quel periodo lui è uscito allo scoperto con Diletta Leotta. I due parlavano di matrimonio, in quanto la conduttrice di Dazn era volata in Turchia per conoscere la famiglia di lui. Purtroppo per cause ancora sconosciute si sono detti addio e oggi lei è i dolce attesa di un altro, il calciatore Loris Karius.

Demet nel frattempo ha reso nota la sua relazione con il cantante e attore Oguzhan Koç. Nato il 13 maggio 1985, All’inizio si è dedicato al calcio, poi ha studiato canto e si è laureato in Economia. Ha sempre coltivato la passione per la musica e parallelamente si è cimentato nella recitazione.

A giugno 2022 ha sia ufficializzato la relazione con Demet che convolato a nozze. Eppure il matrimonio è stato al centro del gossip per via di alcuni dettagli che non sono passati inosservati. Ne ha parlato spesso Alessandro Rosica perché non ha mai visto di buon occhio la faccenda. In queste ore ha svelato altri retroscena.

“Lo avrebbe buttato fuori casa”

“Da anni parlavo di quanto siano fake Oguzhan Koç e il finto matrimonio con Demet. Oggi non dovete far altro che darmi ragione. Non esistono solo in Italia i matrimoni combinati…lei lo avrebbe buttato fuori casa e litigato per motivi contrattuali”, ecco cosa ha scritto nella Instagram story.

In effetti Rosica ha spesso dedicato attenzione alla coppia. In passato ha rivelato che i due dormono in camere separate fino a condurre una vita da perfetti single sotto lo stesso tetto. Pettegolezzi che non hanno mai avuto un riscontro fino a oggi. Infatti si fa sempre più insistente la voce che la causa del litigio stavolta sia inerente a un presunto contratto.

Can e Demet insieme per un nobile gesto

A breve Demet tornerà in televisione nei panni di Adim Farah. Con Can Yaman qualche mese fa è scesa in campo per aiutare il suo Paese devastato dal terremoto.

La città di Kahramanmaras è stata distrutta e un milione di abitanti, dunque i due attori non hanno esitato a intervenire insieme, uniti e complici proprio come i loro personaggi di Daydreamer.