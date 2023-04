Maurizio Costanzo, le ultime parole dette a Maria prima di morire: un pugno nello stomaco

Sono stati per tantissimo tempo una delle coppie più belle e amate dello show business nostrano Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Le ultime parole pronunciate dal noto giornalista per la sua amata consorte.

La sua dipartita ha lasciato indubbiamente un enorme vuoto nel cuore degli italiani di ogni età. Maurizio Costanzo ha fatto non solo la storia del giornalismo italiano ma anche del talk nel nostro Paese. Lo ha fatto anche grazie al suo Maurizio Costanzo Show andato in onda per tantissimi anni in seconda serata su Canale 5.

Nel corso della sua lunghissima carriera ha scritto tantissimi libri, canzoni e lavorato a moltissimi programmi TV, anche dietro le quinte. La sua vita privata è stata molto chiacchierata per via delle sue numerose liason e matrimoni finito, fino a che ha incontrato la sua Maria, con cui li feeling è stato sempre molto elevato, nonostante la ragguardevole differenze di età.

Al tempo era ancora sposato con Marta Flavi, che si è accorta della presenza di Queen Mary all’interno della vita di suo marito, tramite una telefonata. La coppia ha adottato, quando era poco più che un bambino, Gabriele, oggi diventato uno splendido giovane uomo che lavora con passione assieme alla sua amatissima mamma a livello redazionale per le sue seguitissime trasmissioni.

Tanti cuori attorno alla vedova Costanzo

Entrambi distrutti per la perdita lui del padre e lei dell’adorato marito, sono stati particolarmente uniti nei primi giorni del lutto anche durante la veglia funebre e il funerale, trasmesso in diretta con un seguitissimo speciale di Verissimo. A stare accanto alla regina indiscussa delle Reti Mediaset, tantissimi amici e colleghi, tra cui la bellissima Sabrina Ferilli.

L’attrice romana ha preso il primo aereo disponibile da Tokyo, dove si trovava in quel momento, per raggiungere l’amica, dopo aver ricevuto la notizia della scomparsa di Maurizio. Tuttavia anche la gente comune ha voluto far sentire la propria vicinanza alla conduttrice non solo presenziando al funerale, ma anche con messaggi ricchi di stima e di affetto sincero.

Il dolce messaggio di Maurizio

Lei ha voluto ringraziarli con un toccante messaggio, poco prima de suo ritorno in video all’interno delle trasmissioni. La prima con cui è ritornata a far compagnia agli italiani è stata Amici, dove è stata accolta da un sentito applauso dalle persone presenti in studio, che si sono anche alzati in piedi in segno di grandissimo rispetto.

Ovviamente ancora grande era ed è ancora tuttora il dolore nel cuore di Maria, che ha vissuto un grande amore grazie al suo Maurizio. Lo stesso si può dire di lui che infatti, durante una lunga intervista concessa al Corriere Della Sera, aveva rivelato il suo ultimo desiderio: “Vorrei morire senza accorgermene, senza soffrire, con la mano in quella di Maria“.