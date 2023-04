“Per gli uomini è più difficile fare coming out”: cantante di Sanremo finalmente non si nasconde più

Si è conclusa da poco più di due mesi l’edizione 2023 del Festival di Sanremo, ma ancora fa molto parlare di sé. L’ha tirata nuovamente in ballo una brava cantante.

Il Festival di Sanremo 2023 ha convinto tutti quanti, Amadeus ha fatto nuovamente centro e già da tempo si è messo a lavorare sodo per il prossimo anno. Ancora una volta, per la quinta consecutiva, rivestirà il duplice, quanto complesso e affascinante, ruolo sia di direttore artistico che di conduttore.

Sono dunque cominciate a circolare in Rete potenti insinuazioni su chi potrebbe accompagnarlo alla co-conduzione sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Se da un lato si è sussurrato di una possibile presenza di Annalisa, proprio come co-conduttrice e non di concorrente, dove ha gareggiato tantissime volte in passato, c’è anche un altro nome maschile che si sta facendo strada sempre più.

Parliamo di Morgan, che attualmente è ritornato in TV con un programma tutto suo, ovvero StraMorgan, in onda in seconda serata su Rai Due. L’artista milanese non ha mai nascosto il suo più vivo desiderio di voler rivestire il ruolo di direttore artistico della nota kermesse. Tuttavia ora come ora si parlerebbe di lui come co-conduttore per le cinque serate della manifestazione.

Si guarda già al futuro

Altro nome, decisamente prestigioso, che aleggia nell’aria è quello della splendida Luisa Ranieri, vera star della fiction grazie anche al personaggio di Lolita Lobosco. Nnon per nulla quando si è presentata all’Ariston per parlare della seconda stagione della serie non ha nascosto di essere prontissima per dare il via a questa nuova esperienza artistica e professionale.

Tuttavia è ancora presto per appurare se tutte queste siano solo voci o se ci sia qualcosa di realmente fondato in esse. Nel frattempo molti pezzi sanremesi stanno scalando le vette delle classifiche e svariati partecipanti hanno dato il via a nuovi tour o, se non lo hanno ancora fatto, lo faranno a breve. Ora c’è una cantante che ha partecipato al Festival 2023 non come concorrente ma come special guest nella serata dei duetti, che ha messo sul piatto un tema molto importante e delicato.

La dichiarazione di BigMama

Stiamo parlando della rapper BigMama, che nella serata dedicata espressamente ai duetti ha cantato insieme ad Elodie. L’artista originaria di Avellino, fa parte della comunità LGBT+. Inoltre non ha mai nascosto il fatto di essere fidanzata con una ragazza. Si dichiara bisessuale ma ha cominciato a vivere la sua vita senza paranoie solo quando dal suo paese si è traferita a Milano per studiare all’Università.

Durante una sua chiacchierata a cuore aperto per il Corriere Della Sera, la rapper nel trattare il tema del coming out ha dichiarato: “Purtroppo per gli uomini gay è più complicato. L’Italia non è ancora pronta, ci sono ancora troppi stereotipi legati alla mascolinità: per una parte del pubblico, spesso un cantante o un attore che fa coming out perde credibilità”.