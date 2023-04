Silvia Toffanin, è rottura definitiva tra i due: l’annuncio arriva direttamente a Verissimo

Silvia Toffanin, ancora una volta una delle regine indiscusse delle Reti Mediaset sarebbe pronta a darci un’esclusiva. L’annuncio della rottura sarà dato proprio a Verissimo.

Verissimo è diventato sempre più un appuntamento fisso per tantissimi italiani di ogni età. A dimostrazione di quanto il rotocalco sia apprezzato, da tre anni a questa parte ha potuto contare su un vincente raddoppio a livello di programmazione all’interno del vasto palinsesto di Canale 5.

Difatti non lo troviamo solo nel canonico spazio del sabato, ma anche della domenica. Ciò ha costretto i vertici dell’Azienda del Biscione a cancellare alcuni programmi della D’Urso, rimasta però saldamente al timone di Pomeriggio Cinque. La Toffanin è poi una delle conduttrici più amate in assoluto, grazie alla sua dolcezza e la sua grande capacità di entrare in sintonia con chi ha di fronte.

Ed è per tale motivo che molti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport accettano il suo invito per raccontarsi a cuore aperto e senza filtri nel suo prestigioso salotto televisivo. Non mancano poi sorprese molto emozionanti, talvolta fino alle lacrime, per loro, con messaggi e videomessaggi da parte di persone care e talora nemmeno tanto avvezze ad apparire in TV.

Uno scoop che ha del clamoroso

Silvia regala poi ai suoi numerosi telespettatori ,molti dei quali appartengono al classico zoccolo duro, grandissime esclusive, che poi vengono, in men che non si dica, riprese sul Web, essendo particolarmente gustose. Ciò riguarda non solo star italiane, ma anche conosciute a livello internazionale.

Qualora gli ospiti non possano presentarsi in studio, come nel caso dei coach di Amici, lei ottiene collegamenti con loro dalle loro abitazioni o dai loro luoghi di lavoro. Sta di fatto che ora pare che nel corso delle puntate del prossimo weekend la Toffanin sia pronta a parlare in esclusiva per la prima volta della fine di un grande amore. Si tratta di una coppia super amata dagli italiani, sposata da 25 anni e che ha messo al mondo la bellezza di tra figli, quali Silvia, Davide e Adele.

Le verità sulla fine di un grande amore

Stiamo parlando della coppia formata da Sonia Bruganelli, che di recente abbiamo ammirato nella vesti di accattivante opinionista al GF Vip 7, e Paolo Bonolis, vero mattatore TV. A spifferare per primo della loro rottura è stato Dagospia, che poi ha anche tosto rivelato che l’annuncio ufficiale dell’addio tra i due sarebbe stato fatto nei prossimi giorni proprio a Verissimo.

Tuttavia, a quanto pare i numerosi fan di entrambi possono dormire sonni più che tranquilli, dal momento che i diretti interessati hanno da poco smentito, in maniera tra l’altro molto ironica la faccenda. Così il grande pubblico, che letteralmente li adora, ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo.