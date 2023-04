Annalisa, così faticherete a riconoscerla: cos’ha combinato in testa

Annalisa, la meravigliosa cantante di Savona stupisce ancora una volta i suoi numerosi fan. Lo ha fatto davvero. Mai successo prima d’ora.

Ne ha fatta davvero tanta, per non dire tantissima, di strada, nel vasto mondo delle sette note, la bellissima Annalisa, da quando ha fatto capolino nella prestigiosa scuola di Amici. Allora aveva incantato i giudici, i coach e gli addetti ai lavori, nonché il grande pubblico per la sua dolcezza e la potenza della sua voce.

Capelli rossi corti, con tanto di deliziosa frangetta ,e spesso raccolti, si era mostrata come una ragazza molto emotiva e incline alla commozione. Laureata a pieni voti in Fisica ha fatto intendere fin da subito di possedere una grandissima determinazione e un’immensa voglia di fare. Arrivò in fiale e sfiorò la vittoria in un soffio, posizionandosi al secondo posto.

Il vincitore fu Virgilio, con il quale nacque una bellissima amicizia. Nali, come amava farsi chiamare l’artista ligure, ha così iniziato a incontrare i suoi fan, durante alcuni brevi live e firmacopie dei suoi album. Ne sono succeduti moltissimi altri, così come singoli di grandissimo successo, molti dei quali diventati veri e propri tormentoni.

Una carriera in continua ascesa

Tantissime le collaborazioni prestigiose e svariate le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Con il passare del tempo Annalisa non è solo cresciuta artisticamente e professionalmente parlando, ma anche dal punto di vista umano. Oggi non è più quella ragazzina timida che abbiamo conisciuto all’inizio, ma una donna sicura di sé, della sua bellezza e della sua fisicità.

Ha cambiato immagine, puntando su una più sensuale e iper femminile. Sì a miniabiti, minigonne e indumenti aderenti, micro top, trasparenze e tacchi alti. Il make-up è oggi più ricercato e marchiato, ma comunque sempre molto chic. I capelli li porta molto lunghi, ora più mossi e ora più lisci.

Nuovo look per un nuovissimo videoclip

Di recente ha voluto dare una nuova immagina di sé, presentandosi in TV con un affascinante caschetto nero, in stile Valentina. Tuttavia pare che si tratti di una parrucca, sebbene a molti suoi fan lei piaccia moltissimo anche con questa nuova acconciatura. Un nuova acconciatura che lei ha scelto per presentare il suo nuovo singolo Mon Amour.

Un singolo che sta già impazzando ovunque. Il videoclip ufficiale lo ha realizzato direttamente a Viva Rai2, quindi dal mitico Fiorello, una cosa che non è mai successa prima. Completamente vestita di nero, Annalisa, eccetto per la camicia bianca corta, ha incantato i presenti con culotte a vita alta, giacca micro top e cravatta. Gambe in primissimo piano, rese ancora più sensuali da collant venti denari. Un vero e autentico incanto.