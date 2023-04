Nicole Santinelli, spunta la foto del suo vero amore: nessun corteggiatore può reggere il confronto

Nicole Santinelli ha un amore segreto e nessuno dei suoi pretendenti potrà essere all’altezza di eguagliarlo. Si tratta di un uomo? Andiamo subito a scoprirlo.

Uomini e Donne permette anche a dei giovani di sedersi sul trono per trovare l’anima gemella. L’attuale edizione ha avuto inizio con i troni di Federico Nicotera, Lavinia Mauro, Federica Aversano e Federico Dainese. Quest’ultimi hanno lasciato il programma televisivo prima del tempo perché non hanno costruito nulla con i corteggiatori mentre i primi due sono riusciti nel loro intento.

Federico ha scelto Carola Carpanelli mentre Lavinia è andata via mano nella mano con Alessio Corvino. Adesso Nicole Santinelli e Luca Gioffrè si stanno focalizzando sulla conoscenza dei rispettivi pretendenti. La ragazza è una splendida 30enne affermata nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo non rinuncia a coltivare delle passioni, come quella della moto e gli sport estremi.

In questi giorni ha sfiorato quasi una rissa con Roberta Di Padua, la dama che ha palesato un interesse per il corteggiatore Andrea. Ha cercato di avvicinarsi a lui, ma invano perché respinta. Lei ha sostenuto che il due di picche è dipeso dal fatto che le circostanze non gli permettono di esporsi, dunque si sono create delle tensioni. Quando Nicole ha detto alla De Filippi di proporgli uomini impegnati l’atra è andata su tutte le furie.

Sul web c’è chi sostiene Nicole e chi sta dalla parte di Roberta. Tra queste c’è Ursula Bennardo, ex volto del programma televisivo e attuale compagna di Sossio Aruta. A parer suo la tronista è una provocatrice che non perde mai occasione di stuzzicarla. A prescindere da tutto Nicole è riuscita a farsi amare dai fan, i quali andando a curiosare nel suo profilo Instagram, hanno scoperto un suo grande amore.

Un legame indissolubile

Andando a curiosare nel suo profilo, si sono ottenute tante informazioni sul suo conto inerenti alla vita privata e alla sua professione. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un fascino inestimabile, oltre che di un carattere deciso. Probabilmente proprio per questo si scontra con Roberta, una donna caratterizzata da una forte personalità.

Tra le mura di casa, invece, abbandona la maschera della dura e impenetrabile quando si lascia andare alle coccole con il suo amico a quattro zampe. Si tratta di un gatto dallo sguardo magnetico, proprio come quello della padrona. Insieme trascorrono la quotidianità, in quanto l’una non può fare a meno dell’altra.

La questione del biglietto

Riccardo Guarnieri ha riferito alla redazione di aver visto uno scambio di biglietti tra Nicole e Andrea. Infatti è accaduto ciò quando i due stavano ballando.

La reazione dei presenti è stata immediata perché Andrea non doveva farlo e Nicole era obbligata a riferirlo. Entrambi si sono scusati, sostenendo di non essersi dati né numeri né altro di compromettente.