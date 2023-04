Flavio Insinna, il dramma rivelato dopo anni: “Ecco perchè non sono diventato papà”

Flavio Insinna, il motivo della sua mancata paternità. Il dramma che sconvolge i cuori dei suoi numerosissimi estimatori.

Insinna è indubbiamente ancora oggi uno dei conduttori operanti nell’Azienda di Viale Mazzini più amarti dagli italiani. Saldamente al timone da numerosi anni a questa parte del quiz show preserale L’Eredità, ci regala grandissime emozioni, soprattutto nel momento della mitica Ghigliottina.

Tantissimi i campioni che si sono susseguiti nel corso delle varie edizioni, tra cui ricordiamo Massimo Cannoletta, diventato anche un amatissimo personaggio TV a tuttotondo, presente ora in numerosi salotti TV, come ad esempio Oggi È Un Altro Giorno, condotto da Serena Bortone. Tra l’altro quest’ultima e Flavio si trovano attualmente a vivere insieme un’altra splendida avvenuta televisiva.

Quale? Quella di giurati nell’edizione 2023 del Cantante Mascherato. Se per lui si tratta si un impegno che vige da tempo, per lei invece è stata una vera e propria novità, che l’ha resa e la sta rendendo tutt’ora molto felice. Insinna è anche un attore molto stimato, per lo più di fiction di Mamma Rai.

La vita privata di Insinna

Flavio tuttavia non è solo vincente sul fronte lavorativo, ma anche su quello sentimentale e privato. Da tempo è felice accanto alla bellissima Adriana Riccio, che ha conosciuto grazie ad Affari Tuoi. Lei allora era concorrente del game show, mentre lui il suo carismatico e talentuoso conduttore.

I due convivono, sono felici e più innamorati che mai. A fare loro compagnia c’è anche il cane della sua dolce metà, nonché la tartaruga della famiglia di Flavio, che ha compiuto ben 60 anni di età. Non per nulla, come ha rivelato lo stesso durante una chiacchierata a cuore aperto con il Corriere Della Sera, l’animale ha visto crescere sia lui che l’amata sorella.

La verità sulla mancata paternità

Sempre nel corso di suddetta intervista Flavio ha rivelato il motivo per cui non è ancora diventato papà. Si tratta indubbiamente di qualcosa di molto personale. Inoltre è giunto dopo un’accorata riflessione da parte del conduttore. “Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo”, ha svelato l’artista.

Lo stesso ha poi tosto aggiunto: “Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore. Però mamma fece da paciera: andava da papà e metteva una buona parola, poi veniva da me e faceva lo stesso”. Sul finale ha anche sottolineato, riguardo al ruolo genitoriale, di ritenere di non esserne all’altezza.