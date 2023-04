Katia Ricciarelli, la triste confessione su Pippo Baudo: “Guardai nelle sue tasche e…”

La triste confessione di Katia Ricciarelli su Pippo Baudo, ecco cosa ha trovato il tenore nelle tasche dell’ex conduttore. La gelosia nei suoi confronti era quasi morbosa, lo rivoltava sempre “come un calzino”.

Katia Ricciarelli torna a parlare del suo ex marito Pippo Baudo e la triste confessione che ha rilasciato, fa capire quanto la donna, anche se a modo suo, ci tenesse all’uomo. Quando stavano insieme ha guardato nelle sue tasche ed ecco che cosa ha trovato, una rivelazione shock per tutti.

Pippo Baudo è il noto conduttore, volto storico della Rai conosciuto e amato da tutti, Katia Ricciarelli è la famosa tenore la quale è stata amata tanto quanto il suo ex marito. I due sono stati sposati per quasi 20 anni, finché un bel giorno la loro storia d’amore da favola è terminata senza il “vissero per sempre felice e contenti”.

Pippo Baudo is back!

La storia d’amore tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli rimarrà sempre negli annali in quanto i due insieme, hanno segnato un’epoca. Tante parole sono state dette dopo il loro divorzio, i motivi della loro rottura sono stati molteplici, dalle differenze caratteriali, agli sbalzi di umore di lui, alla gelosia di lei, all’aborto e al fatto che la Ricciarelli non sia più riuscita a rimanere incinta.

Nonostante tutto questo guazzabuglio di parole, Pippo e Katia hanno continuato le loro vite semplicemente su una strada diversa. Lei continua a rimanere “avvinghiata” al mondo dello spettacolo con diversi ruoli e lui si è messo in pensione forzata, sparendo dai riflettori. In questi mesi però strane voci sono iniziate a girare su Pippo Baudo, il quale lo vedevano malato e quasi in fin di vita. I suoi fan ovviamente si sono spaventati e hanno iniziato a chiedere di lui assiduamente. Per questo motivo Baudo ha deciso di riapparire sullo schermo al programma, Citofonare Rai 2 e di fare una bella chiacchierata con Paola Perego e Simona Ventura su questa situazione:

“Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio”, ha dichiarato un Pippo in perfetta forma per essere un uomo di 86 anni.

La confessione della Ricciarelli sul suo ex marito

Katia Ricciarelli e la triste confessione sul suo ex marito, Pippo Baudo. In una recente intervista ha dichiarato che dopo anni in cui il dialogo tra i due si era interrotto per via del divorzio, adesso le cose vanno meglio e finalmente Pippo e Katia sono tornati ad essere amici.

Quando stavano insieme, la Ricciarelli ha confessato di essere stata una donna molto gelosa del marito, in quanto lavorava con vallette bellissime e lei si sentiva continuamente minacciate da loro, ecco che cosa ha dichiarato in merito:

“Pippo che intanto saluto, è stato molto importante. Nel 1985 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata. Lui non era geloso ma lui sì, che vallette che aveva! Erano le più belle d’Italia e io, poiché ero gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche, ma non ho mai scoperto niente. Vi dico che sono felice di aver ripreso a parlare con lui, perché comunque, dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo esser separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo”.