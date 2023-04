Armando Incarnato, le prime parole dopo il confronto con Maria sono durissime: “Bas*ardi”

Armando Incarnato non risparmia nessuno, parole durissime dopo il confronto avvenuto con Maria De Filippi. Scappano insulti eclatanti, cosa avrà detto Maria? La storia è finalmente finita?

Questa volta nella bufera c’è finito Armando Incarnato, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo il confronto avvenuto con Maria De Filippi, le prime parole rilasciate dal cavaliere sono durissime, è scappato anche un insulto molto pesante.

Tutta questa polemica è iniziata per via delle insinuazioni (a detta del tronista) che la dama, Aurora Tropea ha dichiarato contro il cavaliere, Armando Incarnato, il quale non l’ha presa per niente bene. In una confessione nei camerini del dating di Maria De Filippi, Incarnato in lacrime ha raccontato di non sopportare queste falsità nei suoi confronti, in quanto lui non avrebbe mai partecipato a nessun provino per qualche reality e non avrebbe nessun manager.

Chiamate Signorini per chiarire tutto

La diatriba tra Armando Incarnato e Aurora Tropea, rispettivamente cavaliere e dama del Trono Over di Uomini e Donne, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo le accuse rivolte dalla Tropea a Incarnato sul fatto di rimanere al programma solo per ottenere visibilità, il tronista non ci sta e ha chiesto alla De Filippi di contattare Signorini per ottenere la sua conferma alla totale falsità sul fatto di aver partecipato ai provini del Grande Fratello Vip.

“Se devo stare qui, ci devo stare senza ombra di dubbio. Ho stima della tua persona, e vorrei che il concetto del pensiero pubblico sia chiaro. Chiamalo e io torno”, ha dichiarato Incarnato a Maria, la quale stupita ha risposto: “Ti ho detto che ti credo, ma chiamerò Signorini, va bene…Io ho capito Armando, ma mi sembra tutto esagerato…”.

Il confronto andato male per Incarnato

Dopo aver visto lo sfogo disperato con tanto di pianto isterico del cavaliere Armando Incarnato, Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno avuto un duro confronto con il cavaliere, il quale non l’ha presa molto bene, sono parole durissime le sue quelle condivise in una storia social. Da quello che si può leggere, Armando Incarnato ha rivolto un insulto “a gratis” come si dice in gergo, non si sa bene a chi si stesse riferendo, ma è volato un “Bast**i”. È rivolto allo staff di Uomini e Donne? C’è l’ha con gli utenti?

Per il momento questo non c’è dato saperlo, attendiamo futuri sviluppi in merito alla vicenda che a detta nostra sarà ancora molto lunga. Troveranno mai un punto d’incontro?